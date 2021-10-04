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Haberler Galeri 2 bin 800 yıllık Kelenderis Antik Kenti’nin keşfi 35 yıldır sürüyor

2 bin 800 yıllık Kelenderis Antik Kenti’nin keşfi 35 yıldır sürüyor

Mersin'de Akdeniz sahiline iki bin 800 sene önce kurulan ve 35 senedir arkeolojik kazılarla restorasyonların devam ettiği Kelenderis Antik Kenti, medyaya kapılarını açtı. Bugüne kadar devam eden çalışmalar çerçevesinde pek çok tarihi yapı gün yüzüne çıkarılırken, dünyada ender örnekleri olan ve şehri de özel kılan antik limanın mozaik haritası da bulunarak koruma altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 04.10.2021 11:54
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2 bin 800 yıllık Kelenderis Antik Kenti’nin keşfi 35 yıldır sürüyor

Mersin-Antalya D400 karayolu üzerinde bulunan Aydıncık ilçesinde balıkçı barınağı yanında yer alan tarihi 2 bin 800 sene öncesine dayanan Kelenderis Antik Kenti'nde 1987'de başlatılan kazı ve restorasyon faaliyetleri sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 bin 800 yıllık Kelenderis Antik Kenti’nin keşfi 35 yıldır sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Üniversitesi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 35 yılda gelinen durumu Kazı Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın bilgi verdi.

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2 bin 800 yıllık Kelenderis Antik Kenti’nin keşfi 35 yıldır sürüyor

500 BİN YILLIK HARİTA BULUNDU

Dünyada nadir yerlerde bulunan Kelenderis'te de ortaya çıkartılan 13 metreye 3 metre ölçülerindeki mozaikten yapılan bin 500 yıl öncesinin yer aldığı kent haritası ise antik kenti farklı kılıyor.

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2 bin 800 yıllık Kelenderis Antik Kenti’nin keşfi 35 yıldır sürüyor

Bu yıldan itibaren yılın 12 ayı kazı ve restorasyon izni verilen ve yerinde koruduğu yaklaşık 500 metrekarelik mozaik buluntuları ile farklılığını ortaya koyan antik kentin birkaç yıl içinde tamamen turizme açılması hedefleniyor.

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2 bin 800 yıllık Kelenderis Antik Kenti’nin keşfi 35 yıldır sürüyor

35 YILDA NELER BULUNDU?

Antik kentin kazı başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın yaptığı açıklamada, "Kelenderis Kazısı 1987 yılından beri aralıksız yürütülen ve 2021 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığına bağlı 12 ay sürdürülen kazılar arasında bulunmaktadır. Kelenderis Antik Kenti'nde 35 yıldır süren çalışmalarda Roma İmparatorluk dönemine ait bir liman hamamı ortaya çıkarıldı, restorasyonu yapılarak turizme hazır hale getirildi. Daha sonra da Kelenderis'te bazilikal planlı 370 metrekare mozaik bulunduran bir kilise ortaya çıkarıldı. Kilisenin çatısı dahil bütün restorasyon çalışmaları yapılarak turizme hazır hale getirildi. Bu 2 yapımızın yanı sıra Osmanlı dönemine ait bir antrepo (depo) binası restore edilerek şu anda kazı ofisleri olarak kullanmaya başladık" dedi.