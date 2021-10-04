04 Ekim 2021, Pazartesi
2 bin 800 yıllık Kelenderis Antik Kenti’nin keşfi 35 yıldır sürüyor
Mersin'de Akdeniz sahiline iki bin 800 sene önce kurulan ve 35 senedir arkeolojik kazılarla restorasyonların devam ettiği Kelenderis Antik Kenti, medyaya kapılarını açtı. Bugüne kadar devam eden çalışmalar çerçevesinde pek çok tarihi yapı gün yüzüne çıkarılırken, dünyada ender örnekleri olan ve şehri de özel kılan antik limanın mozaik haritası da bulunarak koruma altına alındı.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 11:54
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