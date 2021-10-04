YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri?

ÖSYM BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."