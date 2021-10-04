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YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri?
YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, arama motorunda yoğun şekilde aranmaya başlandı. 140 baraj puanı alan öğrenciler heyecan içinde tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. Tercih dönemi öncesinde hangi üniversiteye yerleşebileceğini merak eden öğrenciler, ÖSYM tarafından duyurulan üniversite boş kontenjanlar listesini araştırıyor. Peki, YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri? İşte cevaplar...