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Haberler Galeri YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri?

YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri?

YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, arama motorunda yoğun şekilde aranmaya başlandı. 140 baraj puanı alan öğrenciler heyecan içinde tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. Tercih dönemi öncesinde hangi üniversiteye yerleşebileceğini merak eden öğrenciler, ÖSYM tarafından duyurulan üniversite boş kontenjanlar listesini araştırıyor. Peki, YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 12:21
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YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri?

YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite yerleştirmelerinde son aşamaya gelindi. Bu seneye özel 140 puan alanlar için ilave ek yerleştirme yapılacak. Söz konusu tercih dönemini bekleyen öğrenciler, üniversitelerin boş kontenjan listesini araştırmaya başladı. Peki, YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri?

YKS 2. EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından YKS 2. ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz ile birlikte üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli olacak.

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YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri?

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

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YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri?

ÖSYM BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

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YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 140 baraj puanı ile alan üniversiteler hangileri?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)