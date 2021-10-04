Pedagojik formasyon 2021-2022 ücreti ne kadar? YÖK formasyon veren üniversiteler hangileri? Başvuru tarihleri...

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜNCELLENDİ

YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında ve MEB'e bağlı okullarda bu yıl yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, YÖK tarafından belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde üniversitelerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları başlatılabilecek.