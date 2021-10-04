Pedagojik formasyon 2021-2022 ücreti ne kadar? YÖK formasyon veren üniversiteler hangileri? Başvuru tarihleri...
Pedagojik formasyon ücreti ne kadar? 2021-2022 pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı başvuruları devam ediyor. Pedagojik formasyon alan öğretmen aday adayları 144 ders saati uygulama yapacak. Başvuru yapacak öğretmen aday adayları, formasyon ücretinin ne kadar olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, pedagojik formasyon 2021-2022 ücreti ne kadar? YÖK formasyon veren üniversiteler hangileri? Başvuru tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.10.2021
12:02
Pedagojik formasyon 2021-2022 ücreti ne kadar? Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağının açıklanmasının ardından öğretmen aday adayları başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya bşaladı. Pedagojik formasyon veren üniversiteler tarafından başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler kayıt ücretine çevrildi. Peki, pedagojik formasyon 2021-2022 ücreti ne kadar? YÖK formasyon veren üniversiteler hangileri? Başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...
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PEDAGOJİK FORMASYON 2021-2022 ÜCRETİ NE KADAR?
Pedagojik formasyon ücreti, YÖK'ün belirlediği şekilde, 3678 TL'dir. Ancak bu ücret üniversitelere göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple, başvuru yapılacak üniversitenin formasyon kılavuzunu incelemekte fayda var. Örnek formasyon ödeme takvimi:
1.Taksit: 1.839 TL (Kesin kayıt sırasında ödenecektir.)
2.Taksit: 1.839 TL (İkinci yarıyıl ders kayıt döneminde ödenecektir.)
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜNCELLENDİ
YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarında ve MEB'e bağlı okullarda bu yıl yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, YÖK tarafından belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde üniversitelerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları başlatılabilecek.
Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim ve eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecek.
Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, eğer program açılmışsa mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvuru yapabilecekler.
Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen lisans programları içinde yer alıyorsa, her iki alandan birini tercih edebilecekler.