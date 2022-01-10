10 Ocak 2022, Pazartesi
Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan'daki "gizli el" Soros mu? Ankara Büyükelçisi A Haber'e açıkladı
Kazakistan'da neler oluyor? Halk sokağa neden döküldü? Binlerce teröristin Almatı şehrini ateş çemberine çevirdi. Peki ülkedeki son durum nasıl? Protestoların arkasında kim ya da kimler var? FETÖ, Soros, Rusya ve Batı bu gösterilerin neresinde? A Haber canlı yayınına katılan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 10.01.2022 00:35 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:52
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