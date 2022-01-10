Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan'daki "gizli el" Soros mu? Ankara Büyükelçisi A Haber'e açıkladı

Kazakistan'da neler oluyor? Halk sokağa neden döküldü? Binlerce teröristin Almatı şehrini ateş çemberine çevirdi. Peki ülkedeki son durum nasıl? Protestoların arkasında kim ya da kimler var? FETÖ, Soros, Rusya ve Batı bu gösterilerin neresinde? A Haber canlı yayınına katılan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, çarpıcı açıklamalarda bulundu.