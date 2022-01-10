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Haberler Galeri Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan'daki "gizli el" Soros mu? Ankara Büyükelçisi A Haber'e açıkladı

Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan'daki "gizli el" Soros mu? Ankara Büyükelçisi A Haber'e açıkladı

Kazakistan'da neler oluyor? Halk sokağa neden döküldü? Binlerce teröristin Almatı şehrini ateş çemberine çevirdi. Peki ülkedeki son durum nasıl? Protestoların arkasında kim ya da kimler var? FETÖ, Soros, Rusya ve Batı bu gösterilerin neresinde? A Haber canlı yayınına katılan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 00:35 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:52
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Kazakistan’da neler oluyor? Kazakistan’daki gizli el Soros mu? Ankara Büyükelçisi A Haber’e açıkladı

A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ülkesinden yaşanan protestolara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kazakistan’da neler oluyor? Kazakistan’daki gizli el Soros mu? Ankara Büyükelçisi A Haber’e açıkladı

LPG İNDİRİM TALEBİ KABUL EDİLDİ
Saparbekuly, konuşmasında şu ifadeler yer verdi: Olaylar LPG gaz fiyatlarının yüzde 80-90 oranında artmasıyla ortaya çıktı. 1 Ocak tarihinde fiyatlar artınca ertesin gün protestolar başladı. Yaşanan bu olaylar sonrası Cumhurbaşkanı acil hükümet düzeyinde bir komisyon kurdu. Komisyon, protestocularla müzakere yoluna gitti, talepler haklı bulundu ve fiyatların indirilme talebi kabul edildi. Hatta bazı tutukluların serbest bırakılma istekleri de kabul edildi. Diğer bölgelerde başlayan gösteriler ise hükümetin istifasını getirdi.

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Kazakistan’da neler oluyor? Kazakistan’daki gizli el Soros mu? Ankara Büyükelçisi A Haber’e açıkladı

CUMHURBAŞKANI GÖSTERİLERE ANLAYIŞ GÖSTERDİ
Cumhurbaşkanı protestoların anayasal hak olduğunu ama bunun barışçıl ve hukuk dışına çıkmamasının da altını çizerek anlayış gösterdi.

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Kazakistan’da neler oluyor? Kazakistan’daki gizli el Soros mu? Ankara Büyükelçisi A Haber’e açıkladı

KAZAKİSTAN'IN GÜVENLİĞİNE KARŞI TEHDİT
Gösterilerin ilk etapta barışçıl olarak başladığını kabul ediyoruz ama Almatı'da 5 Ocak'ta başlayan olaylar bu gösterilere gölge düşürdü. Buradaki yaşanan olaylar, Kazakistan'ın istikrarına ve güvenliğine karşı bir tehdit oluşturdu.

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Kazakistan’da neler oluyor? Kazakistan’daki gizli el Soros mu? Ankara Büyükelçisi A Haber’e açıkladı

5 TANE SİLAH MAĞAZASI YAĞMALANDI
Göstericiler valilik binalarına saldırdı. Karakollara, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, havalimanlarına saldırılar düzenlendi. 5 silah mağazı yağmalandı. Bu yaşanan olaylar bize orada terörist gruplarının olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Almatı'daki gösterilerde yaklaşık 20 bin terörist ve silahlı grup vardı.