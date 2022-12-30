HaberlerGaleri1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri
1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 2023 yılı içerisinde toplam 1.690 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. Söz konusu ilana başvurular 30 Aralık itibarıyla başladı. Jandarma astsubay alımı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, 1.680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları neler? İşte cevaplar...