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Haberler Galeri 1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri

1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 2023 yılı içerisinde toplam 1.690 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. Söz konusu ilana başvurular 30 Aralık itibarıyla başladı. Jandarma astsubay alımı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, 1.680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:59
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1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na ilanda belirtilen branşlarda muvazzaf ve sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapılacak. Toplam 1.680 astsubay alımında başvurular başladı. Peki, Jandarma 1.680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

30 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvurular, 15 Ocak 2023 günü saat 23:59'da sona erecek. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

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1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

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1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2021-2022 yılında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

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1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri

d. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,