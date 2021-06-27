1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Maske ve seyahat yasağı...

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 199 bin 505, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 419 bin 667, toplam 8 milyon 619 bin 172, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 652 bin 882, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 241 bin 953, toplam 3 milyon 894 bin 835, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 137 bin 65, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 6 bin 241, toplam 3 milyon 143 bin 306 doz olarak kayıtlara geçti.