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1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Maske ve seyahat yasağı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'dan sonra kalkacak diyerek açıkladığı kısıtlamalar merak konusu oldu. Birçok vatandaş tam olarak 1 Temmuz'dan sonra hangi koronavirüs kısıtlamalarının kalkacağını bilmezken, "Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? Hafta içi akşam saat kısıtlaması bitecek mi? Maskeler çıkacak mı? Mesai saatleri normale dönecek mi?" gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte 1 Temmuz'dan sonraki normal hayat için alınan kararlar.

Giriş Tarihi: 27.06.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 10:54
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1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Maske ve seyahat yasağı...

Koronavirüsle mücadelede başarılı bir dönem geçiren Türkiye aşılamada da hızla istenilen seviyeye ulaştı. Kritik süreci halkına güven vererek atlatan Türkiye artık normal hayata dönmek için geri sayıma başladı. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 1 Temmuz'dan sonra ne olacak? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Maskeler çıkacak mı? Seyahat yasağı bitiyor mu?

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1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Maske ve seyahat yasağı...

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 25 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 32 milyon 126 bin 524, ikinci doz aşı 14 milyon 814 bin 473 oldu. Böylece doz miktarı, 46 milyon 940 bin 997'ye yükseldi.

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1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Maske ve seyahat yasağı...

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 199 bin 505, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 419 bin 667, toplam 8 milyon 619 bin 172, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 652 bin 882, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 241 bin 953, toplam 3 milyon 894 bin 835, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 137 bin 65, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 6 bin 241, toplam 3 milyon 143 bin 306 doz olarak kayıtlara geçti.

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1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Maske ve seyahat yasağı...

5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

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1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Maske ve seyahat yasağı...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.