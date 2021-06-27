27 Haziran 2021, Pazar
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1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Maske ve seyahat yasağı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'dan sonra kalkacak diyerek açıkladığı kısıtlamalar merak konusu oldu. Birçok vatandaş tam olarak 1 Temmuz'dan sonra hangi koronavirüs kısıtlamalarının kalkacağını bilmezken, "Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? Hafta içi akşam saat kısıtlaması bitecek mi? Maskeler çıkacak mı? Mesai saatleri normale dönecek mi?" gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte 1 Temmuz'dan sonraki normal hayat için alınan kararlar.
Giriş Tarihi: 27.06.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 10:54
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