27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...

YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...

YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca öğrenci YKS sınavında ter döküyor. İlk oturum olan TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Sınavla birlikte birçok konu sorgulanmaya başladı. 3,4 yanlış 1 doğruyu götürür mü sorusu bunların arasında yer alıyor. İşte, YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...

Giriş Tarihi: 27.06.2021 09:41
  • 1
  • 8
YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...

YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci üniversite hayalini gerçekleştirmek için YKS sınavında ter dökecek. Adaylar sınav sürecinde birçok konu hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Hata yapmak istemeyen adaylar kaç doğrunun, kaç yanlışı götürdüğü yönündeki soruları gündeme geliyor. ÖSYM konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...

YKS'DE 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bu sistem 2021 YKS sınavı için de geçerlidir.

  • 3
  • 8
YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...

2021 TYT BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKLİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.

  • 4
  • 8
YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...

YKS NET PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

  • 5
  • 8
YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.