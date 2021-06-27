27 Haziran 2021, Pazar
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YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...
YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca öğrenci YKS sınavında ter döküyor. İlk oturum olan TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Sınavla birlikte birçok konu sorgulanmaya başladı. 3,4 yanlış 1 doğruyu götürür mü sorusu bunların arasında yer alıyor. İşte, YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...
Giriş Tarihi: 27.06.2021 09:41
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