27 Haziran 2021, Pazar
ANA SAYFA
YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü açıklanır mı? YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevapları saat kaçta?
YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2021 bugün AYT ve YDT sınavları ile sona erecek. Adaylar sınav sonrasında doğru ve yanlışlarını görebilmek için cevap anahtari kitapçığının yayınlanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü yayınlanacak? YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevapları saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.06.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 10:58
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8