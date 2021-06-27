YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü açıklanır mı? YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevapları saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için YKS sınavında ter dökecek. Adaylar sınavın ardından puan hesaplaması yapmak istiyor. ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanacağı saat ve tarih sorgulanıyor. İşte, YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü açıklanır mı? YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevapları saat kaçta?