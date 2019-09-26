Altın fiyatları 26 Eylül ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları 26 Eylül Perşembe gününe yükselişle başladı. Fiyatlar dün 280 TL seviyesinden 275 TL bandına gerilemişti. Altın fiyatlarındaki dalgalı süreç yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Sene başından itibaren en çok kazandıran yatırım altın olurken, uzmanlar uzun vadede kazancın devam edeceği görüşünde birleşiyor. Ancak fiyatlardaki dalgalanma henüz durulmuş değil. Altın ons fiyatı güne 0,32 artışla başlarken, spot altın gram fiyatı da 0,62 oranında artış gösterdi. Altın çeşitlerine henüz bir yansıma olmazken, güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları 26 Eylül perşembe günü ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL? İşte 26 Eylül güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





