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Altın fiyatları 26 Eylül ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları 26 Eylül Perşembe gününe yükselişle başladı. Fiyatlar dün 280 TL seviyesinden 275 TL bandına gerilemişti. Altın fiyatlarındaki dalgalı süreç yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Sene başından itibaren en çok kazandıran yatırım altın olurken, uzmanlar uzun vadede kazancın devam edeceği görüşünde birleşiyor. Ancak fiyatlardaki dalgalanma henüz durulmuş değil. Altın ons fiyatı güne 0,32 artışla başlarken, spot altın gram fiyatı da 0,62 oranında artış gösterdi. Altın çeşitlerine henüz bir yansıma olmazken, güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları 26 Eylül perşembe günü ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL? İşte 26 Eylül güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 09:55
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Altın fiyatları 26 Eylül ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları dünkü düşüşün ardından, sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Gram altın 279 TL seviyesinde hareket ederken, çeyrek altın 455 TL'nin üzerinde. Altın ons fiyatı dün yaşadığı değer kaybını telafi etmeye çalışırken, 1509 dolar seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar altının uzun vadede kazandıracağı görüşünde uzlaşırken, yatırımcılar da altın alımını sürdürüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

ALTIN ALMALI MI, SATMALI MI? (UZMAN YORUMLARI İLE İLGİLİ VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ!)

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Altın fiyatları 26 Eylül ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarında piyasaların radarına ticaret savaşları tekrar girmeye başladı. Son haftalarda küresel bazda yaşanan gelişmeler bu konuyu geri plana atsa da son günlerde gelen açıklamalar tekrar bu konuyu gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde Çin kanadında yapılan açıklamalar ABD ve Çin heyetlerinin görüşmelerinin ılımlı geçtiği yönündeydi.

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Altın fiyatları 26 Eylül ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

Dün de Amerika Başkanı Donald Trump yine flaş bir çıkış yaptı. Trump; Çin ile ticaret anlaşmasının beklenilenden daha kısa sürede gerçekleşebileceğini belirtti ve bu haber akışı ile birlikte altın fiyatlarında sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Bu konu halen belirsizliğini koruyor ve gelen haber akışları volatiliteyi oldukça etkileyecektir.

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Altın fiyatları 26 Eylül ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

Bugün ise Amerika'dan gelecek olan büyüme verisi fiyatlarda sert etki yaratabilir. Veri TSİ 15:30'da gelecek. Tüm bunlar ışığında XAUUSD'de 1516.12 – 1524.47 – 1535.15 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1500.18 – 1485.19 – 1475.49 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

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Altın fiyatları 26 Eylül ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

Sarı Metal açısından; ABD'deki Başkanlık azil sürecinin yanı sıra, küresel risk unsurlarına dair gelişmeler de dünkü fiyatlamalar üzerinde yine etkili olurken; akşamüzeri ABD'de açıklanan Yeni Konut Satışları verisi ve bazı FED/FOMC yetkililerinin açıklamaları ile de oynaklıklar oluştu.