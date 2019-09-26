Son dakika faiz indirimleri ile sıfır araba kampanyaları! İşte en ucuz fiyatlı ve anlaşmalı kredili otomobiller!

Kamu bankaları ile otomobil firmaları arasında yapılan anlaşma ile taşıt kredisi faiz oranları 0,49 ile 0,69 oranına çekildi. Kampanyaya Türkiye'de en çok satılan otomobilleri üreten firmalar olan Fiat, Renault, Honda, Isuzu, Karsan, Temsa, Hyundai gibi dev şirketler katıldı. 1 Ekim 2019 Salı günü başlayacak olan kredi kampanyaları ile otomobil satışlarının tavan yapması bekleniyor. Kredi faiz oranları 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak. Elini çabuk tutarak bayilerdeki otomobilleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, bütçeleri doğrultusunda araç fiyatlarını araştırıyor. 100 bin TL'nin altında birçok uygun otomobil seçeneği bulunuyor. Sizler için sıfır araba kampanyalarını derledik. İşte en uygun fiyatla satılan ve kredi anlaşması olan araçlar...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





