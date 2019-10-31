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Son dakika altın fiyatları: Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 31 Ekim Perşembe gününe yükselişle başladı. Altın 29 Ekim Cumhuryet Bayramı tatilinin ardından 30 Ekim'de yükselişe geçmişti. 274 TL seviyesindeki gram altın dün 1 TL değer kazanarak 275 TL'yi geçti. Çeyrek altın fiyatı ise son artışla 450 TL'nin üzerine tırmandı. Altın fiyatları yıl başından itibaren kazandırmayı sürdürürken, son aylarda sık sık yaşanan dalgalanmalarla kırılmalar yaşıyor. Uzmanlar, altın yatırımının hala en güvenli liman olduğu görüşünü savunurken, uzun vadede kazandıracağını belirtiyor. Peki, Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar? İşte tüm altın çeşitlerinin güncel fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 09:40
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Son dakika altın fiyatları: Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından yükselişini sürdürüyor. Dün günü pozitif değerle kapatan altın fiyatları , 31 Ekim sabahında da yükselişe devam ediyor. Altınons fiyatı 0,13 değerlenirken, spot altın gram fiyatı 0,39 oranında değerlendi. Peki, gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 31 Ekim...

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Son dakika altın fiyatları: Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Fed'in iki gün süren toplantısı dün itibarıyla sona erdi ve toplantı kararı dün akşam Türkiye saatiyle 21:00'da açıklandı. Fed, piyasa beklentilerine paralel olarak, Ekim ayı toplantısında faizleri 25 bp daha indirerek faiz aralığını %1,5 – %1,75'e çekti. Fed Başkanı Powell, kararın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonomik görünümde önemli bir değişiklik gözlemlenmemesi durumunda ek faiz indirimlerine ara verileceğinin ve önümüzdeki dönemde bu zamana kadar yapılan indirimlerin etkilerinin gözlemleneceğinin sinyalini verdi.

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Son dakika altın fiyatları: Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar?

Kararın arından dolar endeksi sert bir yükseliş kaydederek son iki haftanın en yüksek seviyesi olan 98 seviyesine çıksa da, endeksteki yükseliş kalıcı olamadı. Dolar endeksi, 98 seviyesi üzerini test etmesi sonrasında hızlıca geri çekilerek 97,30 seviyesi altına indi. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 1480 seviyesinden yükselişe geçen altın, 1500 sınırına kadar yükseldi.

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Son dakika altın fiyatları: Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar?

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1497,95 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarının bu sabah saatlerinde kısa vadeli düşüş kanalının üst çizgisinde (kanal direncinde) hareket etmekte olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile altın fiyatlarının kanal direncindeki hareketini yakından izlemek gerektiği görüşündeyiz.

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Son dakika altın fiyatları: Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar?

Zira ons altının kanal sınırını yukarı yönlü aşması durumunda yükseliş hareketinin hızlanması ve kısa vadede 1530 – 1550 bandının hedef olması beklenebilir. Aksi taktirde yeniden 1480 seviyesine doğru bir gerileme hareketi görebiliriz.