Son dakika altın fiyatları: Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Fed'in iki gün süren toplantısı dün itibarıyla sona erdi ve toplantı kararı dün akşam Türkiye saatiyle 21:00'da açıklandı. Fed, piyasa beklentilerine paralel olarak, Ekim ayı toplantısında faizleri 25 bp daha indirerek faiz aralığını %1,5 – %1,75'e çekti. Fed Başkanı Powell, kararın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonomik görünümde önemli bir değişiklik gözlemlenmemesi durumunda ek faiz indirimlerine ara verileceğinin ve önümüzdeki dönemde bu zamana kadar yapılan indirimlerin etkilerinin gözlemleneceğinin sinyalini verdi.