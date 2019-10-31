Son dakika altın fiyatları: Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar?
Altın fiyatları 31 Ekim Perşembe gününe yükselişle başladı. Altın 29 Ekim Cumhuryet Bayramı tatilinin ardından 30 Ekim'de yükselişe geçmişti. 274 TL seviyesindeki gram altın dün 1 TL değer kazanarak 275 TL'yi geçti. Çeyrek altın fiyatı ise son artışla 450 TL'nin üzerine tırmandı. Altın fiyatları yıl başından itibaren kazandırmayı sürdürürken, son aylarda sık sık yaşanan dalgalanmalarla kırılmalar yaşıyor. Uzmanlar, altın yatırımının hala en güvenli liman olduğu görüşünü savunurken, uzun vadede kazandıracağını belirtiyor. Peki, Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın ne kadar? İşte tüm altın çeşitlerinin güncel fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 31.10.2019 09:32Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 09:40