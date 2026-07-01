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Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak

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Menülerde şeffaflık dönemi 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle zincir restoranlarda artık yemeklerin içeriği, alerjenleri, kalori ve gramaj bilgileri de tüketicilere sunulacak. Zincir restoranlarda başlayan uygulama 2027 yılı sonuna kadar tüm toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale gelecek.

Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde yeni şeffaf menü uygulamasını 1 Temmuz 2026 itibarıyla kademeli olarak devreye aldı. Yeni düzenlemeyle toplu tüketim yerlerinde menülerde içerik, alerjen, enerji (kalori) ve gramaj bilgilerinin tüketiciyle paylaşılması zorunlu hale getiriliyor. Artık sipariş verirken yemeklerin içindeki malzemeler, alerjenler ve enerji değerleri basılı menüler, dijital ekranlar veya QR kodlar üzerinden görülebilecek.

MENÜLERDE ŞEFFAFLIK DÖNEMİ: YENİ KURALLAR HANGİ İŞLETMELERİ KAPSIYOR?

Kalori hesaplamalarında standart kriterler uygulanırken, zincir restoranlarda başlayan uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak ve en geç 31 Aralık 2027'ye kadar tüm toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale gelecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı gıda denetçileri de uygulamayı denetleyecek.

Yeni uygulamayla birlikte restoran ve kafelerde klasik menü anlayışı da değişiyor. Artık yalnızca yemek adı ve fiyatı değil, ürünlerin protein, yağ ve karbonhidrat değerleri ile kullanılan tüm malzemeler de menülerde yer alacak. Böylece tüketiciler, sipariş vermeden önce tüketecekleri ürünün içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.

Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak 2

KADEMELİ GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI

A Haber canlı yayınında yeni düzenlemenin takvim ve kapsamına dair bilgi veren restoran işletmecisi Nihat Bingöl, "Ayrıntılı menü dönemi resmen başladı. Şu an ulusal zincir restoranlarda ve farklı illerde şubesi olan işletmelerde bu sistem zorunlu hale geldi. Bu geçişli bir süreç. 2026 yılının sonunda daha az şubesi olan veya il bazlı çalışan işletmeler sorumlu tutulacak. 2027 sonunda ise tüm restoran ve kafelerin basılı, dijital veya duvarda yazılı tüm menülerinde ayrıntılı dönem zorunlu olacak" ifadelerini kullandı.

Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak 3

"İÇERİKTE NE VARSA MENÜYE YAZILACAK"

Tüketicinin tabağındaki ürün hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olacağını belirten Bingöl, "Eskiden sadece isim ve fiyat vardı, sonra gramaj zorunluluğu geldi. Artık içerikteki bileşenleri de göreceğiz. Mesela bir Urfa kebabın kuzu ve dana kıymasından yapıldığı, tabakta bulgur pilavı, domates ve biber olduğu, hatta kullanılan baharatlara kadar tüm detaylar yer alacak. Tüketiciler artık tüm tabağa dair bilgilere net ve şeffaf bir şekilde ulaşabilecek" sözleriyle yeni sistemin detaylarını aktardı.

Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak 4

ALERJEN UYARILARI NUMARALARLA BELİRTİLECEK

Özellikle gıda hassasiyeti olan vatandaşlar için hayati önem taşıyan alerjen bilgilerinin yeni menülerde nasıl yer alacağını anlatan Bingöl, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda alerjen takvimi menülere entegre ediliyor. Örneğin menüde parantez içinde '1' yazıyorsa, bu o ürünün gluten içerdiği anlamına geliyor. Bulgur pilavı veya lavaş olan tabaklarda bu uyarıyı göreceğiz. Eğer deniz mahsulü varsa 2 numara yazılacak. Bu sistemle tüketicilerin alerjileriyle ilgili net ve şeffaf bilgi almaları sağlanacak" şeklinde konuştu.

Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak 5

İŞLETMELERE KRİTİK UYARI: "SON GÜNÜ BEKLEMEYİN"

Hazırlık sürecinin işletmeler için yoğun geçeceğine dikkat çeken Bingöl, "İçeriklerin yanı sıra kalori bilgisi de artık menülerde yer almak zorunda. Şu an bu sisteme tabi olmayan restoranların da şimdiden çalışmaya başlamasını öneriyorum. Çünkü bu reçetelerin çıkarılması açısından uzun ve detaylı bir süreç. Son günü beklemeden menülerini güncellemeleri işletmelerin yararına olacaktır" ifadelerini kullandı.

Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak 6

MENÜLERDE NELER DEĞİŞECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kademeli olarak hayata geçirilen yeni düzenleme kapsamında restoran, kafe, pastane, kantin ve benzeri toplu tüketim yerlerinde sunulan gıdalarla ilgili bilgilendirme zorunlu hale geliyor.

Artık yalnızca "köfte" veya "kebap" ifadesi yeterli olmayacak. Ürünün dana eti mi, kuzu eti mi yoksa kanatlı hayvan eti mi içerdiği tüketicinin görebileceği şekilde belirtilecek.

Ürünlerde alkol ya da domuz kaynaklı bileşen bulunup bulunmadığına dair bilgi de paylaşılacak.

Bir porsiyon yemeğin kalori miktarı da menüde yer alacak.

Bilgilendirme yalnızca basılı menülerle sınırlı olmayacak. İşletmeler, panolar, broşürler, dijital ekranlar veya karekod sistemi üzerinden de bu bilgileri müşterilerine sunabilecek. Karekod uygulamasını tercih eden işletmelerin ise müşterilerin bilgilere nasıl ulaşacağını açık şekilde göstermesi gerekecek.

Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak 7

DENETİMLER BAŞLIYOR

Vatandaşlar gıda güvenliği, kişisel tercihler veya alerjik hassasiyetler nedeniyle tükettikleri gıdanın içeriğini öğrenme hakkına sahip olacak. Menü kartları, tabelalar ve dijital menüler yeni kurala uygun olarak yeniden düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine bağlı gıda denetçileri sahada denetim gerçekleştirecek. Menülerinde etin kökenini belirtmeyen veya eksik bilgi veren işletmelere idari yaptırım uygulanabilecek.

Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak 8

KADEMELİ GEÇİŞ UYGULANACAK

Yeni sistem için işletmelere kademeli geçiş süresi tanındı. Ulusal zincir restoranlarda uygulama 1 Temmuz itibarıyla başladı.

Aynı ilde üç ve daha fazla şubesi bulunan işletmeler için uyum süreci 2026 yılı sonuna kadar devam edecek. Diğer işletmelerde içerik bilgilerinin 2027 yılı sonuna kadar menülere eklenmesi öngörülüyor.

Yeni düzenlemeyle tüketicilerin sipariş vermeden önce tüketecekleri ürün hakkında daha ayrıntılı ve şeffaf bilgiye ulaşması hedefleniyor.

Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak 9

BAKAN YUMAKLI: "DENETİM ARTIK SİZİN ELİNİZDE"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Başlık giriniz...

"Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz. Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz. Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde."

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