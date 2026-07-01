Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde yeni şeffaf menü uygulamasını 1 Temmuz 2026 itibarıyla kademeli olarak devreye aldı. Yeni düzenlemeyle toplu tüketim yerlerinde menülerde içerik, alerjen, enerji (kalori) ve gramaj bilgilerinin tüketiciyle paylaşılması zorunlu hale getiriliyor. Artık sipariş verirken yemeklerin içindeki malzemeler, alerjenler ve enerji değerleri basılı menüler, dijital ekranlar veya QR kodlar üzerinden görülebilecek.

Kalori hesaplamalarında standart kriterler uygulanırken, zincir restoranlarda başlayan uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak ve en geç 31 Aralık 2027'ye kadar tüm toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale gelecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı gıda denetçileri de uygulamayı denetleyecek.

Yeni uygulamayla birlikte restoran ve kafelerde klasik menü anlayışı da değişiyor. Artık yalnızca yemek adı ve fiyatı değil, ürünlerin protein, yağ ve karbonhidrat değerleri ile kullanılan tüm malzemeler de menülerde yer alacak. Böylece tüketiciler, sipariş vermeden önce tüketecekleri ürünün içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.