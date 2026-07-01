Zincir restoranlarda yeni dönem başladı: İçerik, alerjen ve kalori bilgileri menüde yer alacak
Menülerde şeffaflık dönemi 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle zincir restoranlarda artık yemeklerin içeriği, alerjenleri, kalori ve gramaj bilgileri de tüketicilere sunulacak. Zincir restoranlarda başlayan uygulama 2027 yılı sonuna kadar tüm toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale gelecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde yeni şeffaf menü uygulamasını 1 Temmuz 2026 itibarıyla kademeli olarak devreye aldı. Yeni düzenlemeyle toplu tüketim yerlerinde menülerde içerik, alerjen, enerji (kalori) ve gramaj bilgilerinin tüketiciyle paylaşılması zorunlu hale getiriliyor. Artık sipariş verirken yemeklerin içindeki malzemeler, alerjenler ve enerji değerleri basılı menüler, dijital ekranlar veya QR kodlar üzerinden görülebilecek.
Kalori hesaplamalarında standart kriterler uygulanırken, zincir restoranlarda başlayan uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak ve en geç 31 Aralık 2027'ye kadar tüm toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale gelecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı gıda denetçileri de uygulamayı denetleyecek.
Yeni uygulamayla birlikte restoran ve kafelerde klasik menü anlayışı da değişiyor. Artık yalnızca yemek adı ve fiyatı değil, ürünlerin protein, yağ ve karbonhidrat değerleri ile kullanılan tüm malzemeler de menülerde yer alacak. Böylece tüketiciler, sipariş vermeden önce tüketecekleri ürünün içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.
KADEMELİ GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI
A Haber canlı yayınında yeni düzenlemenin takvim ve kapsamına dair bilgi veren restoran işletmecisi Nihat Bingöl, "Ayrıntılı menü dönemi resmen başladı. Şu an ulusal zincir restoranlarda ve farklı illerde şubesi olan işletmelerde bu sistem zorunlu hale geldi. Bu geçişli bir süreç. 2026 yılının sonunda daha az şubesi olan veya il bazlı çalışan işletmeler sorumlu tutulacak. 2027 sonunda ise tüm restoran ve kafelerin basılı, dijital veya duvarda yazılı tüm menülerinde ayrıntılı dönem zorunlu olacak" ifadelerini kullandı.
"İÇERİKTE NE VARSA MENÜYE YAZILACAK"
Tüketicinin tabağındaki ürün hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olacağını belirten Bingöl, "Eskiden sadece isim ve fiyat vardı, sonra gramaj zorunluluğu geldi. Artık içerikteki bileşenleri de göreceğiz. Mesela bir Urfa kebabın kuzu ve dana kıymasından yapıldığı, tabakta bulgur pilavı, domates ve biber olduğu, hatta kullanılan baharatlara kadar tüm detaylar yer alacak. Tüketiciler artık tüm tabağa dair bilgilere net ve şeffaf bir şekilde ulaşabilecek" sözleriyle yeni sistemin detaylarını aktardı.
ALERJEN UYARILARI NUMARALARLA BELİRTİLECEK
Özellikle gıda hassasiyeti olan vatandaşlar için hayati önem taşıyan alerjen bilgilerinin yeni menülerde nasıl yer alacağını anlatan Bingöl, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda alerjen takvimi menülere entegre ediliyor. Örneğin menüde parantez içinde '1' yazıyorsa, bu o ürünün gluten içerdiği anlamına geliyor. Bulgur pilavı veya lavaş olan tabaklarda bu uyarıyı göreceğiz. Eğer deniz mahsulü varsa 2 numara yazılacak. Bu sistemle tüketicilerin alerjileriyle ilgili net ve şeffaf bilgi almaları sağlanacak" şeklinde konuştu.
İŞLETMELERE KRİTİK UYARI: "SON GÜNÜ BEKLEMEYİN"
Hazırlık sürecinin işletmeler için yoğun geçeceğine dikkat çeken Bingöl, "İçeriklerin yanı sıra kalori bilgisi de artık menülerde yer almak zorunda. Şu an bu sisteme tabi olmayan restoranların da şimdiden çalışmaya başlamasını öneriyorum. Çünkü bu reçetelerin çıkarılması açısından uzun ve detaylı bir süreç. Son günü beklemeden menülerini güncellemeleri işletmelerin yararına olacaktır" ifadelerini kullandı.