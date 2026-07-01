1,5 saatlik yol 6 dakikaya indi! Osmangazi Köprüsü ile 10 yılda akaryakıt ve zamandan 211 milyar lira tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü sayesinde 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira akaryakıt ve 171 milyar lira zaman tasarrufu sağlandığını açıkladı. Böylece toplam tasarruf 211 milyar liraya ulaşırken, İzmit Körfezi'ndeki ulaşım süresi 1,5 saatten 6 dakikaya indi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz 2016'da trafiğe açılan Osmangazi Köprüsü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Köprünün 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli halkası olduğunu belirten Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün İzmit Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağladığını hatırlattı. Uraloğlu, körfezi otomobille mevcut yolu kullanarak geçmenin yaklaşık 1,5 saat, feribotla geçişin ise 45-60 dakika sürdüğünü, köprü sayesinde bu sürenin 6 dakikaya indiğini vurguladı.

AKARYAKIT VE ZAMANDAN 211 MİLYAR LİRA TASARRUF Köprünün sunduğu kesintisiz geçiş imkanıyla hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandığını belirten Uraloğlu, "Köprü ile 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira akaryakıt ve 171 milyar lira zaman tasarrufu elde edilerek toplam tasarruf miktarı 211 milyar liraya ulaştı. Çevre dostu bu avantaj karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Osmangazi Köprüsü ile 10 yılda 2 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA YER ALIYOR Uraloğlu, Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen köprünün toplam uzunluğunun 2 bin 682 metre, orta açıklığının ise bin 550 metre olduğuna dikkati çekti. Dünyada işletmeye açık en büyük orta açıklıklı asma köprüler arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nün 39 ayda tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirtti.

KULLANILAN ÇELİK 73 BİN OTOMOBİLE DENK Uraloğlu, köprünün yapımında kullanılan çelik tellerin uç uca eklendiğinde 84 bin 518 kilometre uzunluğa ulaştığını belirterek bu mesafenin dünyanın etrafını iki kereden fazla dolaşabilecek kadar uzun olduğunu ifade etti.

Köprünün yapımında kullanılan 109 bin 490 ton çeliğin yaklaşık 73 bin otomobile denk geldiğini vurgulayan Uraloğlu, ana açıklık tabliye alanının ise 96 bin 364 metrekare ile yaklaşık 14 futbol sahasına eş değer olduğunu söyledi.