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Haberler Galeri 6 ay boyunca günlük 110 TL cep harçlığı ile iş öğrenin! Bu şansı bir daha bulamayabilirsiniz! Hemen başvurun…

6 ay boyunca günlük 110 TL cep harçlığı ile iş öğrenin! Bu şansı bir daha bulamayabilirsiniz! Hemen başvurun…

İŞKUR ile her yıl binlerce kişi hem destek alıyor hem de iş sahibi oluyor. Vatandaşlara meslek eğitimi de veriliyor ve iş sahibi olanlar kolaylıkla iş bularak hayat refahını yükseltiyor. İŞKUR eğitim programlarından bugüne kadar binlerce kişi faydalanırken, bu programların bir başka avantajı da kursiyerlere ödenen paralar olmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren kişiler harçlık alıyor. Ayrıca ay sonlarında 400 TL bakım ödemesi de veriliyor. İşte, 110 TL cep harçlığıyla iş sahibi olma yolları!

Giriş Tarihi: 24.09.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 17:13
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6 ay boyunca günlük 110 TL cep harçlığı ile iş öğrenin! Bu şansı bir daha bulamayabilirsiniz! Hemen başvurun…

6 ay boyunca vatandaşlara günlük 110 TL cep harçlığı veriliyor. Bu desteği alan vatandaşlar bir yandan da iş öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurs ve programlara katılan kişiler maksimum 6 ay boyunca bu desteklerden faydalanabiliyor. Meslek eğitim kurslarının ise en çok 160 gün sürdüğü belirtiliyor. İŞKUR'un verdiği bu desteklere her yıl büyük ilgi gösteriliyor. Böylelikle para kazanarak iş öğrenmenin mutluğunu yaşayan kursiyerler, sonrasında da iş hayatına başlıyor. İşte; cep harçlığı ve bakım desteğiyle iş programları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 ay boyunca günlük 110 TL cep harçlığı ile iş öğrenin! Bu şansı bir daha bulamayabilirsiniz! Hemen başvurun…

İşbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 110 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor.

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6 ay boyunca günlük 110 TL cep harçlığı ile iş öğrenin! Bu şansı bir daha bulamayabilirsiniz! Hemen başvurun…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.

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6 ay boyunca günlük 110 TL cep harçlığı ile iş öğrenin! Bu şansı bir daha bulamayabilirsiniz! Hemen başvurun…

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira veriliyor.

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6 ay boyunca günlük 110 TL cep harçlığı ile iş öğrenin! Bu şansı bir daha bulamayabilirsiniz! Hemen başvurun…

Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına katılan annelere, eğer çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor.