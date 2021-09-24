6 ay boyunca günlük 110 TL cep harçlığı ile iş öğrenin! Bu şansı bir daha bulamayabilirsiniz! Hemen başvurun…

İŞKUR ile her yıl binlerce kişi hem destek alıyor hem de iş sahibi oluyor. Vatandaşlara meslek eğitimi de veriliyor ve iş sahibi olanlar kolaylıkla iş bularak hayat refahını yükseltiyor. İŞKUR eğitim programlarından bugüne kadar binlerce kişi faydalanırken, bu programların bir başka avantajı da kursiyerlere ödenen paralar olmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren kişiler harçlık alıyor. Ayrıca ay sonlarında 400 TL bakım ödemesi de veriliyor. İşte, 110 TL cep harçlığıyla iş sahibi olma yolları!