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Haberler Galeri Son hafta uyarısı geldi! Bunu yapmazsanız tüm hizmetler duracak! 30 Nisan’dan öncesi çok kritik!

Son hafta uyarısı geldi! Bunu yapmazsanız tüm hizmetler duracak! 30 Nisan’dan öncesi çok kritik!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan vatandaşlara devlet tarafından büyük kolaylık sağlanmıştı. Vatandaşlar yapılandırma sayesinde borçlarını kolaylıkla yeniden düzenleyip taksitle ya da peşin olarak ödeyebiliyor. Örneğin; Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklarında, 2 taksitle peşin ödemede yüzde 50 borç siliniyor. Ancak yapılandırma yapılmaması durumunda ise bazı hizmetlerden faydalanmak mümkün olmayacak. İşte; yapılandırmanın son günlerine girilirken detaylı bilgiler!

Giriş Tarihi: 24.09.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 14:09
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Son hafta uyarısı geldi! Bunu yapmazsanız tüm hizmetler duracak! 30 Nisan’dan öncesi çok kritik!

Geçtiğimiz ay sona ermesi planlanan ancak süresi bir ay daha uzatılan borç yapılandırmada son günlere girildi. 30 Nisan 2021'den önceki döneme ait sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri ve diğer birçok borç yapılandırma sayesinde kolaylıkla ödenebiliyor. Ancak borç yapılandırma yapılmaması durumunda ise bazı hizmetlerin durması söz konusu olacak. Yapılandırma işlemlerinizi kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz. Henüz borç yapılandırma yapmayanlar için detaylar haberimizde!

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Son hafta uyarısı geldi! Bunu yapmazsanız tüm hizmetler duracak! 30 Nisan’dan öncesi çok kritik!

Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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Son hafta uyarısı geldi! Bunu yapmazsanız tüm hizmetler duracak! 30 Nisan’dan öncesi çok kritik!

Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterirken, yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu.

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Son hafta uyarısı geldi! Bunu yapmazsanız tüm hizmetler duracak! 30 Nisan’dan öncesi çok kritik!

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www. gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

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Son hafta uyarısı geldi! Bunu yapmazsanız tüm hizmetler duracak! 30 Nisan’dan öncesi çok kritik!

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkânı sağlanıyor.