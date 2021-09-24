24 Eylül 2021, Cuma
Son hafta uyarısı geldi! Bunu yapmazsanız tüm hizmetler duracak! 30 Nisan’dan öncesi çok kritik!
Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan vatandaşlara devlet tarafından büyük kolaylık sağlanmıştı. Vatandaşlar yapılandırma sayesinde borçlarını kolaylıkla yeniden düzenleyip taksitle ya da peşin olarak ödeyebiliyor. Örneğin; Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklarında, 2 taksitle peşin ödemede yüzde 50 borç siliniyor. Ancak yapılandırma yapılmaması durumunda ise bazı hizmetlerden faydalanmak mümkün olmayacak. İşte; yapılandırmanın son günlerine girilirken detaylı bilgiler!
Giriş Tarihi: 24.09.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 14:09
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