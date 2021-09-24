Son hafta uyarısı geldi! Bunu yapmazsanız tüm hizmetler duracak! 30 Nisan’dan öncesi çok kritik!

Geçtiğimiz ay sona ermesi planlanan ancak süresi bir ay daha uzatılan borç yapılandırmada son günlere girildi. 30 Nisan 2021'den önceki döneme ait sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri ve diğer birçok borç yapılandırma sayesinde kolaylıkla ödenebiliyor. Ancak borç yapılandırma yapılmaması durumunda ise bazı hizmetlerin durması söz konusu olacak. Yapılandırma işlemlerinizi kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz. Henüz borç yapılandırma yapmayanlar için detaylar haberimizde!