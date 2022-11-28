2. el otomobil fiyatları sallanıyor! ÖTV matrah düzenlemesi fiyatları düşürmeye başladı! FIAT, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA ne kadar düşecek?

ÖTV matrah düzenlemesi etkilerini sıfır araçlarda göstermeye başlarken 2. el araçların fiyatları da hareketlenmeye başladı. Araç almak isteyenler için yeşil ışık yanarken vatandaşlar hangi marka aracın ne kadar ucuzlayacağını merak ediyor. Peki araç fiyatları ne kadar oldu? 2. el araçlar da indirim ne kadar olacak?