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Haberler Galeri 2. el otomobil fiyatları sallanıyor! ÖTV matrah düzenlemesi fiyatları düşürmeye başladı! FIAT, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA ne kadar düşecek?

2. el otomobil fiyatları sallanıyor! ÖTV matrah düzenlemesi fiyatları düşürmeye başladı! FIAT, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA ne kadar düşecek?

ÖTV matrah düzenlemesi etkilerini sıfır araçlarda göstermeye başlarken 2. el araçların fiyatları da hareketlenmeye başladı. Araç almak isteyenler için yeşil ışık yanarken vatandaşlar hangi marka aracın ne kadar ucuzlayacağını merak ediyor. Peki araç fiyatları ne kadar oldu? 2. el araçlar da indirim ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:00
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2. el otomobil fiyatları sallanıyor! ÖTV matrah düzenlemesi fiyatları düşürmeye başladı! FIAT, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA ne kadar düşecek?

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar oldu sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Birçok kişi için araç almanın yolu yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile açıldı. Sıfır otomobillerde araç fiyatları değişmeye başlarken indirimin 2. el araçlara da yansıması bekleniyor. Peki hangi araç ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. el otomobil fiyatları sallanıyor! ÖTV matrah düzenlemesi fiyatları düşürmeye başladı! FIAT, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA ne kadar düşecek?

Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek düzenlemeye göre 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

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2. el otomobil fiyatları sallanıyor! ÖTV matrah düzenlemesi fiyatları düşürmeye başladı! FIAT, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA ne kadar düşecek?

Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

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2. el otomobil fiyatları sallanıyor! ÖTV matrah düzenlemesi fiyatları düşürmeye başladı! FIAT, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA ne kadar düşecek?

MATRAH DÜZENLEMESİ İKİNCİ EL PİYASASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, binek otoların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişikliklerin ikinci el piyasasına olumlu yansıyacağını belirterek, "Herkes bir aracın fiyatı 150-200 bin lira düşecek diye bekliyordu. 'Ben o zaman alırım' diyordu. İkinci el de satılmıyordu ama şu an ortadaki belirsizlik bitirildi." dedi.

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2. el otomobil fiyatları sallanıyor! ÖTV matrah düzenlemesi fiyatları düşürmeye başladı! FIAT, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA ne kadar düşecek?

Berktaş, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas ÖTV matrahlarında yapılan değişikliği değerlendirdi.

Düzenlemenin A segmenti araçlar ile B segmenti araçların bir kısmını kapsadığını ifade eden Berktaş, ithal araçlar ile fiyatı 595 bin liranın üzerindeki araçların düzenlemenin dışında kaldığını söyledi.