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FAHİŞ FİYAT CEZASINI ETİKETE Mİ YÜKLEDİLER? Canlı yayında sert tepki: Başka plan var! Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar... Bunlar ticaretten men edilmeli!

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 10:31
Son dakika haberi... Marketler cezayı etikete mi yansıttı? Marketlerdeki fahiş fiyat artışının nedeni ne? En çok hangi ürünlere zam yapılıyor? Etiketler neden yeniden tırmanışa geçti? Para cezasının dışında atılacak adımlar ne? İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bunlar mutfağı kaynatıyorlar. Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullanan Demir, “Bunlar ticaretten men edilmeli” dedi.
Sert tepki: Bunlar ticaretten men edilmeli SERT TEPKİ: BUNLAR TİCARETTEN MEN EDİLMELİ

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Sert tepki: Bunlar ticaretten men edilmeli
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