28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

Sözleşmelilere kadronun dışında 90 bin taşeronun kadroya geçirilmesi de gündemde. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçi, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçinin kadroya geçmesine yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? KİT 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:05
  • 1
  • 14
Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

Kamudaki taşeron işçilere yönelik kadro düzenlemesi yakından takip ediliyor. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin hangi tarihte kadroya geçeceği merak edilirken, gözler bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, taşerona kadro ne zaman açıklanacak? KİT 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

BAKAN BİLGİN'DEN "TAŞERONA KADRO" AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde kamudaki taşeron işçilere ilişkin gelen soruyu yanıtladı. Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." ifadelerini kullandı

  • 3
  • 14
Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

"KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK"

Kadro ile ilgili önemli açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.

  • 4
  • 14
Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Bilgin'in bu açıklamaları sonrası gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Sözleşmelilerin yanı sıra taşeron işçilerin de merakla beklediği kadro konusunun bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor.

  • 5
  • 14
Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

SON TASLAK NEYİ İÇERİYOR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, hazırlanan son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.