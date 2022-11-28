Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

Sözleşmelilere kadronun dışında 90 bin taşeronun kadroya geçirilmesi de gündemde. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçi, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçinin kadroya geçmesine yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? KİT 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? İşte son gelişmeler...