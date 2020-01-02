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Zamlı işsizlik maaşları hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...

İşsizlik maaşı, yüz binlerce kişiye ödeniyor. İşsizlik maaşı her yıl asgari ücret zammına göre artıyor. Geride bıraktığımız yıl işsizlik maaşı en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL'ydi. İşsizlik maaşı, asgari ücrete gelen zam oranınca arttı. 2020 asgari ücret zammı yüzde 15,03 olarak belirlendi. İşsizlik maaşı alanlar yeni ücret listesini merak ederken, işsizlik maaşı almak isteyenler şartları araştırıyor. İşsizlik maaşı, işten kendi isteği dışında ayrılanlara verilirken, haklı fesih durumunda da ödeniyor. Başvurular İŞKUR'a yapılıyor. Birçok kişinin başvurusu olumlu olarak sonuçlandırılıyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte yeni işsizlik maaşları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 18:05
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Zamlı işsizlik maaşlar hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...
Zamlı işsizlik maaşlar hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...

Asgari ücret zammının ardından işsizlik maaşı da zamlandı! Zammın ardından işsizlik maaşı alacaklar rakamı merak etmeye başladı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte zamlı işsizlik maaşları hesaplara yatacak. İşsizlik maaşı, İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından veriliyor. İşten keyfi ayrılma durumlarında ödeme yapılmazken, işten çıkarılan ve prim ödemeleri düzgün olan herkese bu imkan sağlanıyor. Haklı fesih hallerinde de işsizlik maaşı alınabilir. Sizler için zamlı işsizlik maaşı ve işsizlik maaşı alma şartlarını derledik. İşte bu ay hesaplara yatacak işsizlik maaşları...

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Zamlı işsizlik maaşlar hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...
Zamlı işsizlik maaşlar hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?

İşsizlik maaşı için son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor. Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI HABERİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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Zamlı işsizlik maaşlar hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...
Zamlı işsizlik maaşlar hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN KAÇ GÜN PRİM İSTENİYOR?

Son 3 yılda en az 600 gün prim istenirken, son 120 günde de aynı işyerinde hizmet akdinizin sürmesi şartı var.

İŞSİZLİK MAAŞI HABERİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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Zamlı işsizlik maaşlar hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...
Zamlı işsizlik maaşlar hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var. İşten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru şartı bulunuyor. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak.

İŞSİZLİK MAAŞI HABERİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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Zamlı işsizlik maaşlar hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...
Zamlı işsizlik maaşlar hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...

Örneğin; 1 çalışan son 3 yılda 900 gün prim biriktirmişse, ona 8 ay maaş verilecek. Eğer 30 gün yerine 60 gün sonra başvurursa maaşı 7 aya düşecek. Burada bazı mücbir sebepler (hastalık, yakının vefatı gibi) kurumca geçerli sayılıyor.