Zamlı işsizlik maaşları hesaplara yatacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte yeni işsizlik maaşları...

İşsizlik maaşı, yüz binlerce kişiye ödeniyor. İşsizlik maaşı her yıl asgari ücret zammına göre artıyor. Geride bıraktığımız yıl işsizlik maaşı en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL'ydi. İşsizlik maaşı, asgari ücrete gelen zam oranınca arttı. 2020 asgari ücret zammı yüzde 15,03 olarak belirlendi. İşsizlik maaşı alanlar yeni ücret listesini merak ederken, işsizlik maaşı almak isteyenler şartları araştırıyor. İşsizlik maaşı, işten kendi isteği dışında ayrılanlara verilirken, haklı fesih durumunda da ödeniyor. Başvurular İŞKUR'a yapılıyor. Birçok kişinin başvurusu olumlu olarak sonuçlandırılıyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte yeni işsizlik maaşları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 18:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





