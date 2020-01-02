Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte emeklilik için yapılması gerekenler...

Ülkemizde milyonlarca kadın sigortalı işlerde çalışmıyor. Ancak el işleri, bahçe ürünleri gibi çalışmaları ile ev ekonomisine katkıda bulunuyor hatta evi tek geçindiren konumunda olabiliyor. Hükümet kadınların emekliliğine ve iş yaşamına katılımına büyük önem veriyor. Bu konuda birçok imkan ve teşvik bulunuyor. Bunlardan biri de ev kadınlarının kolayca emekli olabilmesi... Ev kadınları Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak, sigortalı olabiliyor, düzenli prim ödeyerek, emeklilik hakkını da alabiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK'ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. Ödenecek prim için altı ve üst sınır var. En az ödenecek prim, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar. İşte ev kadınlarının emekli olabilmesi için yapması gerekenler....

Giriş Tarihi: 02.01.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 18:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





