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Emekliye müjde! Bu yıl 2 bin 450 TL ek ödeme yapılacak... Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı?

Emekliye müjde! Emekliler maaşlarına yapılacak zammı merakla araştırırken, ek ödemeleri ve promosyonları da inceliyor. Emeklilere 2020 yılında güzel haberler art arda geliyor. Emekli bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana 4 kez verildi. Her bayram öncesi bi TL ikramiye alan emekliler toplamda 4 bin TL ikramiyeyi cebine koydu. Devletin kasasından her bayram ödemesi için 11 milyar TL'ye yakın para çıkarken, emekliler bu yıl verilecek ikramiyelere zam istiyor. Zammın enflasyon oranında olmasını isteyen emeklilerin isteği değerlendiriliyor. Emekli bayram ikramiyesinin zamlanması gündemde. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 16:42
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Emekliye müjde! Bu yıl 2 bin 450 TL ek ödeme yapılacak... Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı?

Emekliye 2020'de güzel haberler geliyor. Promosyonlar artarken, zamlara enflasyon farkı da ekleniyor. Emeklilerin en önemli ek kaynaklarından bayram ikramiyesinin zamlanması da gündemde. Emekliler uzun süredir emekli bayram ikramiyesinin zamlanmasını talep ediyordu. Enflasyon oranında artırılması istenen emekli bayram ikramiyesi için değerlendirmeler yapılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? İşte detaylar...

MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ! KİM NE KADAR ALACAK? İŞTE YANITI - VİDEO

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Emekliye müjde! Bu yıl 2 bin 450 TL ek ödeme yapılacak... Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı?

2 YILDA 4 BİN TL ÖDENDİ

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi. Uygulamadan 12.5 milyon emekli yararlandı. Ödemeler için devletin kasasından her seferin 10 milyarın üzerinde para çıktı.

GALERİNİN SONUNDA MAAŞ TABLOSU YER ALMAKTADIR

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Emekliye müjde! Bu yıl 2 bin 450 TL ek ödeme yapılacak... Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı?

Ancak emekliler, ikramiyede yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.

MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ! KİM NE KADAR ALACAK? İŞTE YANITI - VİDEO

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Emekliye müjde! Bu yıl 2 bin 450 TL ek ödeme yapılacak... Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı?

Enflasyon artışı hayata geçerse; beklenti anketindeki yüzde 11.62'lik tahmine göre ikramiye bin 116 lira 20 kuruşa yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

GALERİNİN SONUNDA MAAŞ TABLOSU YER ALMAKTADIR

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Emekliye müjde! Bu yıl 2 bin 450 TL ek ödeme yapılacak... Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek.