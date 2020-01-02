Emekliye müjde! Bu yıl 2 bin 450 TL ek ödeme yapılacak... Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı?

Emekliye müjde! Emekliler maaşlarına yapılacak zammı merakla araştırırken, ek ödemeleri ve promosyonları da inceliyor. Emeklilere 2020 yılında güzel haberler art arda geliyor. Emekli bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana 4 kez verildi. Her bayram öncesi bi TL ikramiye alan emekliler toplamda 4 bin TL ikramiyeyi cebine koydu. Devletin kasasından her bayram ödemesi için 11 milyar TL'ye yakın para çıkarken, emekliler bu yıl verilecek ikramiyelere zam istiyor. Zammın enflasyon oranında olmasını isteyen emeklilerin isteği değerlendiriliyor. Emekli bayram ikramiyesinin zamlanması gündemde. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 16:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





