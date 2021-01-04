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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni maaşları belli oldu. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte emeklilere yapılacak zam oranı netleşti. Şimdi ise gözler yeni maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. Emekli maaşları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 11:56
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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

Son dakika... Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli maaş zammı belli oldu. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36 zam yapılacak. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca emekli, yeni maaşların ödeneceği tarihi araştırmaya başladılar. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme günleri şu şekilde:

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TIKLAYIN

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir