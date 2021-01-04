Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni maaşları belli oldu. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte emeklilere yapılacak zam oranı netleşti. Şimdi ise gözler yeni maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. Emekli maaşları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak zammı emekli maaşı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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