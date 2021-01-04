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Haberler Galeri Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı...

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının Ocak ayı itibari ile arttı. Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin aynı işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Kıdem tazminatı üst limiti ve merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 12:40
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı...

Son dakika... 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşçinin çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı ödeniyor. Bı tazminatı alabilmek için aynı kurumda en az bir yıl çalışmış olmak ve işveren tarafından çıkarılmış olmak gerekiyor. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Bu tavan ücret yılda iki kere belirleniyor. Peki, 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı...

2021 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Aralık enflasyon oranının belli olmasının ardından 2021 yılında işçiler için ödenecek kıdem tazminatı tutarı belli oldu. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu.

2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7.638,96 TL olarak açıklandı.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı...

SON İKİ YILDAKİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir belirleniyor. Son iki yılda belirlenen kıdem tazminatı tavanı miktarı şu şekildeydi:

01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020: 7.117,17 TL

01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020: 6.730,15 TL

01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019: 6.379,86 TL

01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019: 6017,60 TL

01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018: 5.434,42 TL

01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018: 5.001,76 TL

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı...

KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NEDİR?

Kıdem tazminatının, devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurunun yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir.

Kıdem tazminatı üst limiti her yıl için, tam çalışılan 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı...

KİMLER TAZMİNAT ALABİLİR? ŞARTLAR NELER?

Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, tazminat alamıyor. Eğer işveren, iş kanununa uygun hareket etmediği gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini fesh ederse de tazminat alınamıyor. Bir diğer önemli şart ise, çalışanın, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması. Bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor.