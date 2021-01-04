Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı...

Son dakika... 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşçinin çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı ödeniyor. Bı tazminatı alabilmek için aynı kurumda en az bir yıl çalışmış olmak ve işveren tarafından çıkarılmış olmak gerekiyor. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Bu tavan ücret yılda iki kere belirleniyor. Peki, 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı kaç TL? İşte cevaplar...