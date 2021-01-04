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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı...
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının Ocak ayı itibari ile arttı. Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin aynı işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Kıdem tazminatı üst limiti ve merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? En yüksek tazminat miktarı kaç TL? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.01.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 12:40
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