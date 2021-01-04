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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri %7,36 zam! Yeni memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak zammı memur maaşları ne kadar oldu? %7,36 zam! Yeni memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak zammı memur maaşları ne kadar oldu? Milyonlarca memura müjdeli haber geldi. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, memurlara yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, yılın ikinci dönemine kadar geçerli olacak memur maaşlarına yüzde 7,36 zam yapılacak. Yeni maaşlarını öğrenen memurlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, zamlı yeni memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak zammı memur maaşları ne kadar oldu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 04.01.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 12:40
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği maaş zamları belli oldu. 2021 Ocak zammı ile birlikte memurlara %7,36 zam yapılacak. Şimdi ise memur maaşlarının hangi tarihte yatacağı araştırılıyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yeni memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak zammı memur maaşları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı. Buna göre memur ve memur emeklileri % 7,36 zam alacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL'ye çıkacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde:
BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan,
"Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.