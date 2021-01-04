%7,36 zam! Yeni memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak zammı memur maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca memura müjdeli haber geldi. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, memurlara yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, yılın ikinci dönemine kadar geçerli olacak memur maaşlarına yüzde 7,36 zam yapılacak. Yeni maaşlarını öğrenen memurlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, zamlı yeni memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak zammı memur maaşları ne kadar oldu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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