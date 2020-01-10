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Zamlı AGİ ayı geldi! AGİ en düşük ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı AGİ tablosu...

2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam yapıldı. Zammın ardından en düşük asgari ücret ödemesi 2.324 TL oldu. Asgari ücret ile birlikte AGİ'lere de zam geldi. AGİ ödemeleri bu yıl yüzde 15,03 oranında zamlandı. AGİ ödemesi milyonlarca kişinin maaşına ek olarak ödeniyor. Asgari ücretin içinde bulunan AGİ, asgari ücretten fazla alanlara ek olarak ödeniyor. AGİ ödemeleri evli, bekar, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu gibi kriterlere göre belirleniyor. AGİ ödemelerinin zamlı olarak yapıldığı bugünlerde arayışlar arttı. Binlerce kişi, "AGİ en düşük ne kadar oldu? 2020 zamlı AGİ tablosu" gibi aramalar yapıyor. AGİ'lerinizi bordronuzda kontrol etmeyi unutmayın İşte 2020 zamlı AGİ tablosu...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 16:27
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Zamlı AGİ ayı geldi! AGİ en düşük ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı AGİ tablosu...

Zamlı AGİ'ler maaşlarla birlikte verilmeye başlandı. Asgari ücret zammı sonrası yüzde 15 artan AGİ ücreti merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl en düşük AGİ 191,88 TL'ydi. En düşük AGİ ödemesi bekar ve eşi çalışan kişiye yapılıyor. AGİ ödemeleri evli, bekar, çocuklu, çocuksuz, çocuk sayısı gibi kriterlere göre değişiyor. AGİ ücreti maaşların dışında ödeniyor. Milyonlarca kişi AGİ ödemesi alırken, bu ay bordroloru kontrol etmekte fayda var. Peki, AGİ en düşük ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı AGİ tablosu...

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Zamlı AGİ ayı geldi! AGİ en düşük ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı AGİ tablosu...

ZAMLI AGİ'LER BU AY ÖDENECEK

Asgari Geçim İndirimi maaşlara ek olarak ödeniyor. AGİ zammı Ocak ayı itibarıyla alınmalı. Maaşlarını alanlar AGİ ücretini kontrol etmeyi unutmamalı. Bordroda AGİ ücreti alanından yatan ücreti görebilirsiniz.

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Zamlı AGİ ayı geldi! AGİ en düşük ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı AGİ tablosu...

AGİ NEDİR?

2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor

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Zamlı AGİ ayı geldi! AGİ en düşük ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı AGİ tablosu...

2020 AGİ ÜCRETİ YÜZDE 15 DAHA FAZLA

2020 AGİ ücreti asgari ücret zammı ile birlikte arttı. Yüzde 15 zamlanan AGİ'nin en düşük birimi dahi 200 TL'yi aştı. En yüksek AGİ ödemesi Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu kişiye ödeniyor.

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Zamlı AGİ ayı geldi! AGİ en düşük ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı AGİ tablosu...

EN DÜŞÜK AGİ NE KADAR OLDU?

2019 yılında en düşük AGİ ücreti bekar işçiye ödeniyordu. En düşük AGİ ücreti 191 TL 85 kuruştu. Bu yıl en düşük AGİ 220 TL olacak. Böylece 30 TL'lik bir ek artış söz konusu.