Zamlı AGİ ayı geldi! AGİ en düşük ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı AGİ tablosu...

2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam yapıldı. Zammın ardından en düşük asgari ücret ödemesi 2.324 TL oldu. Asgari ücret ile birlikte AGİ'lere de zam geldi. AGİ ödemeleri bu yıl yüzde 15,03 oranında zamlandı. AGİ ödemesi milyonlarca kişinin maaşına ek olarak ödeniyor. Asgari ücretin içinde bulunan AGİ, asgari ücretten fazla alanlara ek olarak ödeniyor. AGİ ödemeleri evli, bekar, evli eşi çalışan, evli eşi çalışmayan, evli çocuklu gibi kriterlere göre belirleniyor. AGİ ödemelerinin zamlı olarak yapıldığı bugünlerde arayışlar arttı. Binlerce kişi, "AGİ en düşük ne kadar oldu? 2020 zamlı AGİ tablosu" gibi aramalar yapıyor. AGİ'lerinizi bordronuzda kontrol etmeyi unutmayın İşte 2020 zamlı AGİ tablosu...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 16:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





