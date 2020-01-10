Evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği! Devletin sosyal yardımları neler, nasıl başvuru yapılır? Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı için devlet tarafından 25 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın barınma yardımı kapsamındaki ödemesinden birçok kişi haberdar değil. Bakanlık, https://www.ailevecalisma.gov.tr/ adresinden tüm yardımlarını ayrıntıları ile duyuruyor. Yüzlerce farklı sosyal destek, milyonlarca kişiye ödeniyor. Devlet desteklerini almanın yolları da oldukça basit. Şartları yerine getirenelere ayrım gözetilmeden ödemeler yapılıyor. Peki, barınma yardımı alma şartları neler? Devletin sosyal yardımları neler? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı ödemeler... Giriş Tarihi: 10.01.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 13:48
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzlerce farklı konuda destek ödemeleri gerçekleştiriyor. Bu ödemeler ihtiyaç sahiplerinin bildirilmesi veya kendi başvuruları ile gerçekleşiyor. Başvuru yapılacak konular gıda, barınma, eğitim, sağlık gibi konuları kapsıyor. Bunların dışında da muhtaç vatandaş ödemeleri bulunuyor. Barınma ihtiyacı ile ilgili yardımlar dikkat çekiyor. Peki, devletin sosyal yardımları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan yardımlar ve tüm detayları...
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMLARI NELER? YAKIT YARDIMI NEDİR?
2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir
SOSYAL KONUT DESTEĞİ
Sosyal güvencesi olmayan, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.
Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanır (Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni başvuru alınmamaktadır).
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir Geri ödemeli olarak konut verilir.
GIDA YARDIMI NEDİR?
İhtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına bu amaçla ilave kaynak aktarılmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA VERİLEN DESTEKLER NEDİR, NASIL ALINIR?
Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi" Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip kanıta dayalı sosyal politika anlayışı çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşların başvuruları alınmaya başlanmıştır.
İki ayda bir 275 TL olarak ödenir. PTT'den alınır.