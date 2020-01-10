Evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği! Devletin sosyal yardımları neler, nasıl başvuru yapılır?

Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı için devlet tarafından 25 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın barınma yardımı kapsamındaki ödemesinden birçok kişi haberdar değil. Bakanlık, https://www.ailevecalisma.gov.tr/ adresinden tüm yardımlarını ayrıntıları ile duyuruyor. Yüzlerce farklı sosyal destek, milyonlarca kişiye ödeniyor. Devlet desteklerini almanın yolları da oldukça basit. Şartları yerine getirenelere ayrım gözetilmeden ödemeler yapılıyor. Peki, barınma yardımı alma şartları neler? Devletin sosyal yardımları neler? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı ödemeler...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 13:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





