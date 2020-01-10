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Emekliye en az 416 TL fark ödenecek! Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?
Emekliler zamlı maaşlarını bekliyor. Yüzde 6.5 oranında zam alan emeklilerin zamlı maaşları bu ay ödenecek. Buna göre; SSK emeklileri 17 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'ta zamlı maaş ödemelerini alacak. Memurlar zammın dışında 3 aylık fark ödemesi alacak. Memur emeklilerine ödenecek olan en az fark 416 TL,28 kuruş olacak. 3 aylık fark ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı merak ediliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak zamlı maaşları derledik. İşte emeklilerin heyecanla beklediği o detaylar...
Giriş Tarihi: 10.01.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 17:34
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