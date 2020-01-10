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Emekliye en az 416 TL fark ödenecek! Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekliler zamlı maaşlarını bekliyor. Yüzde 6.5 oranında zam alan emeklilerin zamlı maaşları bu ay ödenecek. Buna göre; SSK emeklileri 17 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'ta zamlı maaş ödemelerini alacak. Memurlar zammın dışında 3 aylık fark ödemesi alacak. Memur emeklilerine ödenecek olan en az fark 416 TL,28 kuruş olacak. 3 aylık fark ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı merak ediliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak zamlı maaşları derledik. İşte emeklilerin heyecanla beklediği o detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.01.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 17:34
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Emekliye en az 416 TL fark ödenecek! Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekliler zamlı maaşlarını bekliyor. Emekliye yüzde 6.5 zam yapıldı. Memurlar sözleşme gereği enflasyon farkını da ek olarak alacak. Birikmiş 3 aylık fark memur emeklilerinin hesabına yatacak. Bu ödemenin en düşük 416 TL olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de heyecanla zamlı maaşlarını bekliyor. Buna göre; SSK emeklileri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 24 Ocak'ta zamlı ödemelerini hesaplarında bulacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı emekli maaşları ile ilgili bilgiler...

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Emekliye en az 416 TL fark ödenecek! Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?

Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başlayacak. SSK emeklileri yüzde 6.5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında alacak.

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Emekliye en az 416 TL fark ödenecek! Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?

GÖZLER BAKANLIK'TA

Ayrıca memur emeklileri için de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor.

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Emekliye en az 416 TL fark ödenecek! Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekliler yüzde 5.5 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesabında görecek.

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Emekliye en az 416 TL fark ödenecek! Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekliler yüzde 5.5 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesabında görecek.