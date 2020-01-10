Emekliye en az 416 TL fark ödenecek! Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekliler zamlı maaşlarını bekliyor. Emekliye yüzde 6.5 zam yapıldı. Memurlar sözleşme gereği enflasyon farkını da ek olarak alacak. Birikmiş 3 aylık fark memur emeklilerinin hesabına yatacak. Bu ödemenin en düşük 416 TL olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de heyecanla zamlı maaşlarını bekliyor. Buna göre; SSK emeklileri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 24 Ocak'ta zamlı ödemelerini hesaplarında bulacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 2020 zamlı emekli maaşları ile ilgili bilgiler...

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