Yerli otomobil TOGG'da yeni müjde! 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı | İkincisi geliyor

Son dakika haberine göre: Yerli otomobil TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birisi olan CES 2022'ye Sedan modeliyle damga vurdu. İlk kez dünya sahnesine çıkan Togg'un 3 yıllık kısa bir süre içerisinde yükselişi göz kamaştırırken, yeni bir müjde geldi.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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