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Haberler Galeri Yerli otomobil TOGG'da yeni müjde! 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı | İkincisi geliyor

Yerli otomobil TOGG'da yeni müjde! 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı | İkincisi geliyor

Son dakika haberine göre: Yerli otomobil TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birisi olan CES 2022'ye Sedan modeliyle damga vurdu. İlk kez dünya sahnesine çıkan Togg'un 3 yıllık kısa bir süre içerisinde yükselişi göz kamaştırırken, yeni bir müjde geldi.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 11:56
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Yerli otomobil TOGG’da yeni müjde! 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı | İkincisi geliyor

Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Milyonların merakla sürmeyi beklediği TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli otomobil TOGG’da yeni müjde! 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı | İkincisi geliyor

Firma tarafından çekilen hızlandırılmış görüntüler fabrikanın hızlı yükselişini gözler önüne sererken, milyonlarca kişide heyecana sebep oldu.

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Yerli otomobil TOGG’da yeni müjde! 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı | İkincisi geliyor

Firma 14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 19 bin 734 metrekare kör kalıp montajının tamamladığını Gemlik fabrikasında yapımı devam eden boyahane ile toplamda 250 adet robotun yer alacağı seri üretim bantlarının kuruluş aşamasının hızlandırılmış videosunu yayınladı.

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Yerli otomobil TOGG’da yeni müjde! 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı | İkincisi geliyor

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu.

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Yerli otomobil TOGG’da yeni müjde! 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı | İkincisi geliyor

Türkiye'nin otomobili TOGG piyasaya çıktığında 200 ile 3400 beygir gücü ile 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunacak.