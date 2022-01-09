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TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!

İhtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin yeni ilanına göre; İstanbul Başakşehir'de en ucuzu 376 bin TL'den ev satışı yapılacak. Dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak TOKİ'nin bu projesine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde inşa edilecek konutları kira öder gibi satın almak mümkün olabilecek. İşte; TOKİ'den İstanbul'da ev satışına ilişkin merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 09.01.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 11:11
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TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!

En ucuzu 376 bin TL olacak! TOKİ'den İstanbul'da ev satışı! Başvuru yapmak için süre sınırlı! Her yıl binlerce aile ve milyonlarca kişi TOKİ sayesinde ev sahibi olabiliyor. Dar ve orta gelirli aileler, kira öder gibi kolaylıkla ev sahibi oluyor. TOKİ'nin büyükşehir projelerine de yoğun ilgi gösteriliyor. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde satışa çıkacak projede hak sahipleri kurayla belirlenecek. Bu nedenle çekilişe katılmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor.

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TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak.

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TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacaktır.

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TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!

İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 adet konut ve 6 adet dükkan için başvuru tarihleri; 10 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022 olarak belirlendi.

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TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),