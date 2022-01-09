09 Ocak 2022, Pazar
TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!
İhtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin yeni ilanına göre; İstanbul Başakşehir'de en ucuzu 376 bin TL'den ev satışı yapılacak. Dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak TOKİ'nin bu projesine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde inşa edilecek konutları kira öder gibi satın almak mümkün olabilecek. İşte; TOKİ'den İstanbul'da ev satışına ilişkin merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 09.01.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 11:11
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