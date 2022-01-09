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Haberler Galeri Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli vatandaş, uzun süredir beklediği zamlı maaşlarına kavuşuyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle zam oranı belli olmuş, Başkan Erdoğan da en düşük emekli maaşını 2.500 TL'ye yükselttiklerini duyurmuştu. Emekliler yeni yılda taban aylıklarının kaç lira olacağını da merak ediyor. 2022'nin ilk zamlı maaşlarını görecek emekliler ciddi bir farkla ödeme alacak. Emeklilerin hem maaşları hem de maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeleri yükselmiş oldu. SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 12:20
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Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu artısı eksisiyle hesaplandı! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu sorusuna uzun süredir yanıt aranıyor. Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı taban aylık müjdesiyle, yaklaşık 1 milyon 250 bin emeklinin geliri yükselmiş olacak. Böylelikle en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira oldu. En düşük maaş zammı yüzde 66'ya kadar ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

İŞTE YENİ ZAM ORANLARI

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5

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Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

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Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

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Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL