09 Ocak 2022, Pazar
Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
Milyonlarca emekli vatandaş, uzun süredir beklediği zamlı maaşlarına kavuşuyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle zam oranı belli olmuş, Başkan Erdoğan da en düşük emekli maaşını 2.500 TL'ye yükselttiklerini duyurmuştu. Emekliler yeni yılda taban aylıklarının kaç lira olacağını da merak ediyor. 2022'nin ilk zamlı maaşlarını görecek emekliler ciddi bir farkla ödeme alacak. Emeklilerin hem maaşları hem de maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeleri yükselmiş oldu. SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 09.01.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 12:20
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