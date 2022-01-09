Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu artısı eksisiyle hesaplandı! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu sorusuna uzun süredir yanıt aranıyor. Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı taban aylık müjdesiyle, yaklaşık 1 milyon 250 bin emeklinin geliri yükselmiş olacak. Böylelikle en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira oldu. En düşük maaş zammı yüzde 66'ya kadar ulaştı.