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Haberler Galeri Asgari ücrete zam sonrası o ödemeler de artacak! 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak?

Asgari ücrete zam sonrası o ödemeler de artacak! 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak?

Asgari ücrete zam görüşmelerinde son viraja girilirken gözler sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Asgari ücret ile birlikte emekli ve memur maaşlarında da artış yaşanacak. Milyonlar ocak ayına kilitlenirken en çok merak edilenlerden biri de sosyal yardımlar oldu. Yarın gerçekleştirilecek üçüncü toplantıyla birlikte yeni asgari ücretin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak? İşte son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:59
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Asgari ücrete zam sonrası o ödemeler de artacak! 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak?

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret ile ilgili son toplantı 20 Aralık'ta yapılacak. Bu toplantı sonrası yeni rakamın duyurulması beklenirken, gözler diğer ödemelere çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen sosyal destek ödemeleri de yeni yılda artacak. Peki, 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete zam sonrası o ödemeler de artacak! 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEDİĞİ KALEMLER

Yarın açıklanması beklenen asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve staj ücreti de artacak.

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Asgari ücrete zam sonrası o ödemeler de artacak! 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak?

65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücrete zam sonrası birçok kalemde de artış olacak. Yeni ücretin açıklanması ile birlikte sosyal destek ödemelerinde yeni ücretler belli olacak.

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Asgari ücrete zam sonrası o ödemeler de artacak! 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 1.537 lira maaş ödeniyor.

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Asgari ücrete zam sonrası o ödemeler de artacak! 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği 3.339 lira.