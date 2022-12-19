Asgari ücrete zam sonrası o ödemeler de artacak! 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak?

Asgari ücrete zam görüşmelerinde son viraja girilirken gözler sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Asgari ücret ile birlikte emekli ve memur maaşlarında da artış yaşanacak. Milyonlar ocak ayına kilitlenirken en çok merak edilenlerden biri de sosyal yardımlar oldu. Yarın gerçekleştirilecek üçüncü toplantıyla birlikte yeni asgari ücretin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL olacak? İşte son durum...