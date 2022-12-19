19 Aralık 2022, Pazartesi
Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak
Üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen burs ve kredi ödemelerinde detaylar belli oldu. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri toplu şekilde yapılacak. Buna göre, üç aylık toplu ödemeler kapsamında lisans öğrencileri 3.750, yüksek lisans öğrencileri 7.500, doktora öğrencileri ise 11.250 TL ödeme alacak. Peki, KYK burs ve kredi toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 13:02
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