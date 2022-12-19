Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması ile birlikte ödemelerin yapılacağı tarih araştırılmaya başlanıd. Ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde gerçekleştirilecek. 2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Buna göre, lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi. Peki, KYK burs ve kredi toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...