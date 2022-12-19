19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak

Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak

Üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen burs ve kredi ödemelerinde detaylar belli oldu. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri toplu şekilde yapılacak. Buna göre, üç aylık toplu ödemeler kapsamında lisans öğrencileri 3.750, yüksek lisans öğrencileri 7.500, doktora öğrencileri ise 11.250 TL ödeme alacak. Peki, KYK burs ve kredi toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 13:02
  • 1
  • 11
Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması ile birlikte ödemelerin yapılacağı tarih araştırılmaya başlanıd. Ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde gerçekleştirilecek. 2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Buna göre, lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi. Peki, KYK burs ve kredi toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 11
Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

  • 4
  • 11
Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

  • 5
  • 11
Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.