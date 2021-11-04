Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Milyonlara yeni maaş hesabı

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş yeni yılda zamların ne kadar olacağını merak ediyor. Peki neler değişecek? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Brüt asgari ücret ne kadar olacak? Net asgari ücret kaç lira olur? İşsizlik maaşı en az kaç TL olacak? En yüksek ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olur? Taban aylıklar ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.