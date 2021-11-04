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Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Milyonlara yeni maaş hesabı

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş yeni yılda zamların ne kadar olacağını merak ediyor. Peki neler değişecek? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Brüt asgari ücret ne kadar olacak? Net asgari ücret kaç lira olur? İşsizlik maaşı en az kaç TL olacak? En yüksek ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olur? Taban aylıklar ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.11.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 11:00
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Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Milyonlara yeni maaş hesabı

Enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca vatandaş yeni maaş hesabını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Milyonlara yeni maaş hesabı

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 18.4'tü zaten hesaplamalarımızı biraz bunun üzerinden yapıyoruz ama dün açıklanan enflasyon rakamıyla 4 aylık enflasyon rakamı da belli oldu kaldı iki veri maaş zamlarıyla ilgili olarak.

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Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Milyonlara yeni maaş hesabı

4 aylık enflasyon yüzde 6.72 oldu. Bu cepte aslında emekliler için.

Memurlar ve memur emeklileri için ise burada yüzde 3'ün üzerinde oluşan 3.72'lik bir fark kesinleşmiş oldu.

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Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Milyonlara yeni maaş hesabı

Dolayısıyla SSK ve BAĞKUR emeklisinin 4 aylık zammı yüzde 6.72. Kasım ve Aralık aylarının verisi geldikten sonra da yıl sonu enflasyonunu öğrenmiş olacağız.

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Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Milyonlara yeni maaş hesabı

NE DEĞİŞECEK?
- MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ: %18.4
- 4 AYLIK GERÇEKLEŞEN ENFLASYON: %6.72
- SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ 4 AYLIK ZAM: %6.72