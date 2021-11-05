06 Kasım 2021, Cumartesi
2022 emekli maaş tablosu: En düşük maaş 1.736 TL olacak! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur emeklisi maaş hesabı...
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren sevindirici haber geldi. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurların ne kadar maaş alacağına ilişkin tahminler güncellendi. 4 aylık enflasyon verilerine göre yapılan zam tahminine göre; 2000 sonrası SSK emeklisi kişilerin en düşük maaşı 1.736 TL olacak. Net zammın belirlenmesi için gözler son 2 aya çevrilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şu anki haliyle yüzde 6'yı geçti.
Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:40
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2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…
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2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…
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- 11
2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…
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- 11
2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…
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- 11
2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…