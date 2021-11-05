2022 emekli maaş tablosu: En düşük maaş 1.736 TL olacak! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur emeklisi maaş hesabı...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren sevindirici haber geldi. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurların ne kadar maaş alacağına ilişkin tahminler güncellendi. 4 aylık enflasyon verilerine göre yapılan zam tahminine göre; 2000 sonrası SSK emeklisi kişilerin en düşük maaşı 1.736 TL olacak. Net zammın belirlenmesi için gözler son 2 aya çevrilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şu anki haliyle yüzde 6'yı geçti.