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Haberler Galeri 2022 emekli maaş tablosu: En düşük maaş 1.736 TL olacak! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur emeklisi maaş hesabı...

2022 emekli maaş tablosu: En düşük maaş 1.736 TL olacak! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur emeklisi maaş hesabı...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren sevindirici haber geldi. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurların ne kadar maaş alacağına ilişkin tahminler güncellendi. 4 aylık enflasyon verilerine göre yapılan zam tahminine göre; 2000 sonrası SSK emeklisi kişilerin en düşük maaşı 1.736 TL olacak. Net zammın belirlenmesi için gözler son 2 aya çevrilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şu anki haliyle yüzde 6'yı geçti.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:40
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2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…
2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…

Toplam 16 milyon emekli ve memuru sevindirecek gelişme! Yıl sonuna doğru, 2022 emekli maaşları da netleşmeye başladı. SSK, Emekli Sandığı, Bağ Kur emeklilerinin maaşı en düşük 1.736 TL olacak. Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı ve böylelikle 4 aylık enflasyon verisine göre zam oranı belli oldu. 4 aylık enflasyonda zam oranı 6.72'ye ulaştı. Temmuz- Ekim verilerine göre memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…
2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…

Milyonların Ocak zammı için ipucu dün açıklanan enflasyon verileriyle geldi. Temmuz- Ekim verileri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi.

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2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…
2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da yüzde 6.72'ye ulaştı.

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2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…
2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 5'lik zamma ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.

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2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…
2022’de en düşük maaş 1.736 TL! SSK-Emekli Sandığı-Bağ Kur esnaf tarım emeklileri maaş tablosu! İşte son hesap…

SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. Yine 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı memurların ve memur emeklilerinin farkı olacak. 6 aylık enflasyonun 4 aylık bölümü belli oldu.