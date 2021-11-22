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TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor
TOKİ'den 393 lira taksitle ev satışı için başvurular başlıyor! Ankara, Bursa, Sivas, Malatya dahil toplam 13 ilde yapılacak satışlara yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri belli olacak. 1.310 konutun fiyatı 117 bin TL'den başlayacak! İşte; TOKİ'de satışa çıkan konut fiyatları ve başvuru tarihleri!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:29Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 12:29