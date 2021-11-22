22 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor

TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor

TOKİ'den 393 lira taksitle ev satışı için başvurular başlıyor! Ankara, Bursa, Sivas, Malatya dahil toplam 13 ilde yapılacak satışlara yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri belli olacak. 1.310 konutun fiyatı 117 bin TL'den başlayacak! İşte; TOKİ'de satışa çıkan konut fiyatları ve başvuru tarihleri!

Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 12:29
  • 1
  • 23
TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor

TOKİ'den 393 lira taksitle ev satışı! Ankara, Bursa, Sivas, Malatya'da ev satışı için başvuru dönemi bazı illerde başlıyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ'nin bu fırsatını kaçırmak istemiyor. Toplamda 1.310 konut hak sahibini bulacak. Evlerin değerleri 117 bin TL'den başlayacak, metrekareye ve inşa edilen ile göre değişiklik gösterecek. Başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle bir başvuru bedeli ödemesi gerekecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor.

  • 3
  • 23
TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 117 bin liradan taksitler ise 393 liradan başlıyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün Bitlis Beşminare projesi ile başladı.

  • 4
  • 23
TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor

PEŞİNATLAR YÜZDE 10'DAN BAŞLIYOR

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

  • 5
  • 23
TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar kabul edilecek.