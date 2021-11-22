TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor

TOKİ'den 393 lira taksitle ev satışı! Ankara, Bursa, Sivas, Malatya'da ev satışı için başvuru dönemi bazı illerde başlıyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ'nin bu fırsatını kaçırmak istemiyor. Toplamda 1.310 konut hak sahibini bulacak. Evlerin değerleri 117 bin TL'den başlayacak, metrekareye ve inşa edilen ile göre değişiklik gösterecek. Başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle bir başvuru bedeli ödemesi gerekecek.