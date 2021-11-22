22 Kasım 2021, Pazartesi
Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım! Altın haftaya nasıl başladı? 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?
22 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı? Altın almak veya satmak isteyenler, altındaki son gelişmeleri takip ediyor. Piyasalarda altın yeni haftaya düşüş trendiyle başladı. Günün ilk işlem saatlerinde altının alış fiyatı 649-650 lira bandında seyrediyor. Bu hafta; FED'in izleyeceği faiz politikası hem döviz hem de altın fiyatlarını etkileyecek. Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki hızlı yükselişle 675 TL'nin üzerine tırmanmıştı.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:56
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