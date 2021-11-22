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Haberler Galeri Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım! Altın haftaya nasıl başladı? 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım! Altın haftaya nasıl başladı? 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

22 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı? Altın almak veya satmak isteyenler, altındaki son gelişmeleri takip ediyor. Piyasalarda altın yeni haftaya düşüş trendiyle başladı. Günün ilk işlem saatlerinde altının alış fiyatı 649-650 lira bandında seyrediyor. Bu hafta; FED'in izleyeceği faiz politikası hem döviz hem de altın fiyatlarını etkileyecek. Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki hızlı yükselişle 675 TL'nin üzerine tırmanmıştı.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:56
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Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım! Altın haftaya nasıl başladı? 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

22 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım günü sorgulanıyor. 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? Gram altın küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL'deki yüksek seviyelerle kayıplarını sınırlayarak 650 TL civarında seyretmeye başladı. Altın yatırımcıları, FED politikalarındaki değişimin ne kadar olacağını merak ediyor. Bu haftanın borsa ve yatırım araçlarındaki gündemi ABD'den gelen veriler olacak. Peki; 22 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte; A Para canlı grafikle altın fiyatı takibi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım! Altın haftaya nasıl başladı? 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki hızlı yükselişle 675 TL'nin üzerine tırmandıktan sonra dolar/TL'deki düşüşle gerilemişti.

Gerilemeye rağmen altın fiyatlarındaki kayıplar sınırlandırıldı ve gram altın güne 650 TL civarında seyrederek başladı.

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Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım! Altın haftaya nasıl başladı? 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

Saat 09:50 itibariyle altındaki son durum!

GRAM ALTIN
649,40
653,30
%-1,27

SPOT ALTIN TL/GR
651,53
651,64
%-2,49

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Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım! Altın haftaya nasıl başladı? 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

ALTIN/ONS ($)
1.846,98
1.847,28
%-0,06
ÇEYREK ALTIN
1.042,45
1.065,43
%-2,49

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Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım! Altın haftaya nasıl başladı? 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
4.169,80
4.248,67
%-2,49