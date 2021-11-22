Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım! Altın haftaya nasıl başladı? 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

22 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım günü sorgulanıyor. 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? Gram altın küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL'deki yüksek seviyelerle kayıplarını sınırlayarak 650 TL civarında seyretmeye başladı. Altın yatırımcıları, FED politikalarındaki değişimin ne kadar olacağını merak ediyor. Bu haftanın borsa ve yatırım araçlarındaki gündemi ABD'den gelen veriler olacak. Peki; 22 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte; A Para canlı grafikle altın fiyatı takibi!