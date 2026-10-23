Tarladan sofraya aracısız dönem! Yeni Hal Yasası Meclis yolunda: Yerli üretici kazanacak

Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni Hal Yasası taslağında üreticiden tüketiciye uzanan zincirin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Kooperatif sayısının iki katına çıkarılması, aracıların azaltılması, marketlerde yerli ürün satışının teşvik edilmesi ve hallerde dijital denetimin güçlendirilmesi planlanıyor.

Türkiye'de tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşma sürecini yeniden düzenleyecek Hal Yasası için çalışmalar hız kazandı. Dört bakanlığın ortaklaşa hazırladığı taslakta aracı sayısının azaltılması, tarımsal kooperatiflerin güçlendirilmesi ve marketlerde yerli sebze-meyve satışının artırılması öne çıkıyor. Düzenlemeyle hallerin modernize edilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve fiyat oluşumunun daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.

YENİ HAL YASASI MECLİS YOLUNDA Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı Hal Yasası taslağı, düzenlenmiş ve genişletilmiş haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gönderildi. Ticaret, Tarım, Hazine ve Çalışma bakanlıklarının görev alanlarına giren konularda yürütülen ortak çalışma sonucunda hazırlanan taslağın önümüzdeki günlerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM'ye sunularak kanun teklifi niteliği kazanması bekleniyor. Taslak üzerindeki nihai çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifinin Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Düzenleme, TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

ARACILAR AZALACAK, ÜRETİCİ DOĞRUDAN TÜKETİCİYE ULAŞACAK Yeni Hal Yasası taslağının temel hedeflerinden biri, tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçte aracı sayısını azaltmak. Bu kapsamda yerel üreticilerin kooperatifleşmesi teşvik edilecek. Üreticilerin kendi ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırabilmesi ve tarladan sofraya uzanan süreci daha etkin yönetebilmesi amaçlanıyor. Böylece üreticilerin dayanışma içinde güçlenmesi ve ürünlerin pazarlanmasında daha fazla söz sahibi olması hedefleniyor.

8 BİN 933 KOOPERATİFİN SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILACAK Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye genelinde halihazırda 8 bin 933 tarımsal amaçlı kooperatif bulunuyor. Yeni düzenlemeyle bu sayının kısa vadede iki katına çıkarılması hedefleniyor. Kooperatiflerin yaygınlaştırılması sayesinde yerel üreticilerin bir araya gelerek ürünlerini doğrudan tüketiciye sunabilmesi ve üretimden satışa kadar olan süreci kendilerinin yönetebilmesi amaçlanıyor.