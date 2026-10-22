TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 48 ay vade imkanı
TOKİ, Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde açık artırmayla satışa çıkaracak. Fiyatların 400 bin liradan başladığı satışlarda, uygun taşınmazlar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı sunulacak. Vadeli satışa çıkarılan bazı arsaların peşin alımında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsaları açık artırmayla alıcılarla buluşturacak. Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek organizasyona internet üzerinden de katılım sağlanabilecek.
725 ARSANIN TOPLAM DEĞERİ 29,1 MİLYAR LİRA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin satış programında toplam 725 arsa bulunuyor. Taşınmazların toplam yüzölçümü 3 milyon 450 bin 367 metrekareyi aşarken, toplam muhammen bedelleri 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak açıklandı.
Satışa sunulacak arsaların başlangıç fiyatları 400 bin liradan başlıyor. Her taşınmazın satış bedeli, kullanım niteliği ve ödeme koşulları ise ilgili satış listesinde ayrı ayrı belirtiliyor.
YÜZDE 20 VEYA 25 PEŞİNATLA 48 AY VADE
Arsa almak isteyenlere, satış koşulları uygun olan taşınmazlarda iki farklı ödeme seçeneği sunulacak. Alıcılar, yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 48 ay vadeyle ödeyebilecek.
Ancak vadeli satış imkanı bütün arsalar için geçerli olmayacak. Bazı taşınmazlar yalnızca peşin bedelle satışa sunulacak. Bu nedenle açık artırmaya katılmak isteyenlerin, ilgilendikleri arsanın ödeme planını önceden incelemesi gerekiyor.
PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 15 İNDİRİM
TOKİ'nin arsa satışlarında öne çıkan seçeneklerden biri de peşin ödeme indirimi olacak. Vadeli satışa sunulan bazı arsaların peşin alınması durumunda yüzde 15 indirim uygulanacak.
İndirim tüm taşınmazları kapsamayacak. İndirimden yararlanılabilecek arsalar, internet üzerinden yayımlanan satış listesinin "Satış Şekli" bölümünde belirtilecek.
KONUTTAN SANAYİYE FARKLI KULLANIM ALANLARI
Açık artırmada farklı ihtiyaçlara ve kullanım amaçlarına yönelik taşınmazlar yer alacak. Konut ve ticaret alanlarının yanı sıra turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanları da satışa çıkarılacak.
Listede ayrıca kentsel çalışma alanı, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyonu alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar bulunacak.
Taşınmazların kullanım özellikleri birbirinden farklı olduğu için alıcıların, satın almayı düşündükleri arsanın niteliğini ve ilgili satış koşullarını ayrıca kontrol etmesi önem taşıyor.