Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsaları açık artırmayla alıcılarla buluşturacak. Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek organizasyona internet üzerinden de katılım sağlanabilecek.

725 ARSANIN TOPLAM DEĞERİ 29,1 MİLYAR LİRA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin satış programında toplam 725 arsa bulunuyor. Taşınmazların toplam yüzölçümü 3 milyon 450 bin 367 metrekareyi aşarken, toplam muhammen bedelleri 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak açıklandı.

Satışa sunulacak arsaların başlangıç fiyatları 400 bin liradan başlıyor. Her taşınmazın satış bedeli, kullanım niteliği ve ödeme koşulları ise ilgili satış listesinde ayrı ayrı belirtiliyor.