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TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 48 ay vade imkanı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TOKİ, Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde açık artırmayla satışa çıkaracak. Fiyatların 400 bin liradan başladığı satışlarda, uygun taşınmazlar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı sunulacak. Vadeli satışa çıkarılan bazı arsaların peşin alımında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 48 ay vade imkanı 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsaları açık artırmayla alıcılarla buluşturacak. Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek organizasyona internet üzerinden de katılım sağlanabilecek.

TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 48 ay vade imkanı 2

725 ARSANIN TOPLAM DEĞERİ 29,1 MİLYAR LİRA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin satış programında toplam 725 arsa bulunuyor. Taşınmazların toplam yüzölçümü 3 milyon 450 bin 367 metrekareyi aşarken, toplam muhammen bedelleri 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak açıklandı.

Satışa sunulacak arsaların başlangıç fiyatları 400 bin liradan başlıyor. Her taşınmazın satış bedeli, kullanım niteliği ve ödeme koşulları ise ilgili satış listesinde ayrı ayrı belirtiliyor.

TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 48 ay vade imkanı 3

YÜZDE 20 VEYA 25 PEŞİNATLA 48 AY VADE

Arsa almak isteyenlere, satış koşulları uygun olan taşınmazlarda iki farklı ödeme seçeneği sunulacak. Alıcılar, yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 48 ay vadeyle ödeyebilecek.

Ancak vadeli satış imkanı bütün arsalar için geçerli olmayacak. Bazı taşınmazlar yalnızca peşin bedelle satışa sunulacak. Bu nedenle açık artırmaya katılmak isteyenlerin, ilgilendikleri arsanın ödeme planını önceden incelemesi gerekiyor.

TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 48 ay vade imkanı 4

PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 15 İNDİRİM

TOKİ'nin arsa satışlarında öne çıkan seçeneklerden biri de peşin ödeme indirimi olacak. Vadeli satışa sunulan bazı arsaların peşin alınması durumunda yüzde 15 indirim uygulanacak.

İndirim tüm taşınmazları kapsamayacak. İndirimden yararlanılabilecek arsalar, internet üzerinden yayımlanan satış listesinin "Satış Şekli" bölümünde belirtilecek.

TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 48 ay vade imkanı 5

KONUTTAN SANAYİYE FARKLI KULLANIM ALANLARI

Açık artırmada farklı ihtiyaçlara ve kullanım amaçlarına yönelik taşınmazlar yer alacak. Konut ve ticaret alanlarının yanı sıra turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanları da satışa çıkarılacak.

Listede ayrıca kentsel çalışma alanı, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyonu alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar bulunacak.

Taşınmazların kullanım özellikleri birbirinden farklı olduğu için alıcıların, satın almayı düşündükleri arsanın niteliğini ve ilgili satış koşullarını ayrıca kontrol etmesi önem taşıyor.

TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 48 ay vade imkanı 6

AÇIK ARTIRMA 5-6 KASIM'DA

TOKİ'nin 61 ili kapsayan arsa satışları için açık artırmalar, 5 Kasım 2026 Perşembe ve 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 10.30'da başlayacak.

Ankara'daki açık artırma, Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1495 Cadde No:11 adresindeki Radisson Blu Hotel Ankara'da gerçekleştirilecek. İstanbul'daki organizasyon ise TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda düzenlenecek.

TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 48 ay vade imkanı 7

İNTERNETTEN KATILIM İMKANI

Açık artırmaya fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden de katılmak mümkün olacak. Çevrim içi katılım ve satış sürecine ilişkin bilgilere emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

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