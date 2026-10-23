2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin yeni hesaplamalar gündeme geldi. Üç aylık enflasyon verileriyle yüzde 5,57'lik artış kesinleşirken, yıl sonu enflasyon beklentilerine göre zam oranının yüzde 10,45'e ulaşabileceği hesaplandı. Peki, bu tahmin gerçekleşirse emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 yılının ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verileriyle üç aylık artış yüzde 5,57 olarak belirlenirken, yılın kalan dönemine yönelik beklentiler yeni maaş hesaplamalarını gündeme taşıdı. Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) anketinde yer alan yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde emekli aylıklarında yüzde 10,45'lik artış söz konusu olabilecek. Peki, Ocak 2027 emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte 23 bin 552 TL'den 99 bin TL'ye kadar tahmini zamlı maaş tablosu...

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayında alacağı zam, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla üç aylık enflasyon artışı yüzde 5,57 oldu. Ancak ocak ayında uygulanacak kesin zam oranının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

EMEKLİ ZAMMINDA YÜZDE 10,45 SENARYOSU Finansal Kurumlar Birliğinin Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,09 olarak açıklandı. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,06 seviyesinde yer aldı.

Bu beklentinin gerçekleşmesi ve yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,45'e ulaşması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı da yüzde 10,45 olabilecek. Söz konusu oran henüz kesinleşmedi. Nihai zam, yılın son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.