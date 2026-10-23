-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin yeni hesaplamalar gündeme geldi. Üç aylık enflasyon verileriyle yüzde 5,57'lik artış kesinleşirken, yıl sonu enflasyon beklentilerine göre zam oranının yüzde 10,45'e ulaşabileceği hesaplandı. Peki, bu tahmin gerçekleşirse emekli maaşları ne kadar olacak?

2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak? 1

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 yılının ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verileriyle üç aylık artış yüzde 5,57 olarak belirlenirken, yılın kalan dönemine yönelik beklentiler yeni maaş hesaplamalarını gündeme taşıdı. Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) anketinde yer alan yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde emekli aylıklarında yüzde 10,45'lik artış söz konusu olabilecek. Peki, Ocak 2027 emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte 23 bin 552 TL'den 99 bin TL'ye kadar tahmini zamlı maaş tablosu...

2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak? 2

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayında alacağı zam, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre belirlenecek.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla üç aylık enflasyon artışı yüzde 5,57 oldu.

Ancak ocak ayında uygulanacak kesin zam oranının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak? 3

EMEKLİ ZAMMINDA YÜZDE 10,45 SENARYOSU

Finansal Kurumlar Birliğinin Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,09 olarak açıklandı.

Ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,06 seviyesinde yer aldı.

2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak? 4

Bu beklentinin gerçekleşmesi ve yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,45'e ulaşması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı da yüzde 10,45 olabilecek.

Söz konusu oran henüz kesinleşmedi. Nihai zam, yılın son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak? 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027 zammına ilişkin beklentilerle birlikte en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı da merak ediliyor.

Mevcut 23 bin 552 TL tutarındaki en düşük emekli aylığına yüzde 10,45 oranında artış uygulanması halinde ödeme tutarı yaklaşık 26 bin 13 TL'ye ulaşabilecek.

Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebileceğinden bu rakam yalnızca tahmini bir hesaplamayı ifade ediyor.

2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak? 6

YÜZDE 10,45 ZAMLA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 10,45'lik artış senaryosuna göre mevcut emekli aylığı 1,1045 ile çarpılarak yeni maaş tutarı hesaplanıyor.

Buna göre 25 bin TL aylık alan bir emeklinin maaşı yaklaşık 27 bin 613 TL'ye, 30 bin TL alanın maaşı 33 bin 135 TL'ye, 40 bin TL alanın maaşı ise 44 bin 120 TL'ye yükselebilecek.

2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak? 7

50 bin TL aylık alan bir emeklinin maaşı 55 bin 225 TL'ye, 60 bin TL alanın maaşı da 66 bin 270 TL'ye ulaşabilecek.

İşte mevcut maaş tutarlarına göre yüzde 10,45 artışla hesaplanan tahmini Ocak 2027 emekli maaşları:

2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak? 8

OCAK 2027 TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞI ZAM TABLOSU

Mevcut maaş

%10,45 zamlı maaş

23.552 TL

26.013 TL

24.000 TL

26.508 TL

25.000 TL

27.613 TL

26.000 TL

28.717 TL

27.000 TL

29.822 TL

28.000 TL

30.926 TL

29.000 TL

32.031 TL

30.000 TL

33.135 TL

32.000 TL

35.344 TL

35.000 TL

38.658 TL

40.000 TL

44.120 TL

45.000 TL

49.705 TL

50.000 TL

55.225 TL

55.000 TL

60.748 TL

60.000 TL

66.270 TL

65.000 TL

71.793 TL

70.000 TL

77.315 TL

75.000 TL

82.838 TL

80.000 TL

88.360 TL

85.000 TL

93.883 TL

90.000 TL

99.405 TL

95.000 TL

104.928 TL

99.000 TL

109.346 TL
2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak? 9

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zam oranı, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

Yılın ikinci yarısına ait altı aylık enflasyon verisi tamamlandığında emeklilerin maaşlarına uygulanacak artış oranı da belli olacak.

2027 Ocak emekli zammında yeni hesap! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar maaş alacak? 10

Yüzde 10,45'lik zam senaryosuna göre hazırlanan maaş tablosu, mevcut enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek olası tutarları gösteriyor.

Kesin zam oranı ve en düşük emekli aylığına ilişkin nihai tutar için resmi açıklamaların ve olası yasal düzenlemelerin takip edilmesi gerekiyor.

Tarladan sofraya aracısız dönem! Yeni Hal Yasası Meclis yolunda: Yerli üretici kazanacak
Sonraki Galeri
Tarladan sofraya aracısız dönem! Yeni Hal Yasası Meclis yolunda: Yerli üretici kazanacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin