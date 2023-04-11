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Haberler Galeri Yeni evleneceklere çiftler 150 bin TL'yi cebine koyacak! Müjde geldi, 2 yıl geri ödemesi yok! Sıfır faiz, 48 vade! Geri ödeme taksit tablosu...

Yeni evleneceklere çiftler 150 bin TL'yi cebine koyacak! Müjde geldi, 2 yıl geri ödemesi yok! Sıfır faiz, 48 vade! Geri ödeme taksit tablosu...

Yeni evlenecek çiftlere son dakika kredi müjdesi geldi. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeleri tek tek açıkladı. Faizsiz evlilik kredisi müjdesi de Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan konulardan birisi oldu. Açıklamanın ardından evlilik kredisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, faizsiz evlilik kredisi nedir, şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2023 17:11 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 17:11
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Yeni evleneceklere çiftler 150 bin TL’yi cebine koyacak! Müjde geldi, 2 yıl geri ödemesi yok! Sıfır faiz, 48 vade! Geri ödeme taksit tablosu...

Yeni evlenencek çiftlere faizsiz kredi verilecek.14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler için seçim vaatlerini duyuran Başkan Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjdeleri açıkladı. 150 bin TL'ye faizsiz evlilik kredisi müjdesi de Başkan Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan konulardan birisi oldu. Peki, faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? Faizsiz evlilik kredisi nedir? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

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Yeni evleneceklere çiftler 150 bin TL’yi cebine koyacak! Müjde geldi, 2 yıl geri ödemesi yok! Sıfır faiz, 48 vade! Geri ödeme taksit tablosu...

YENİ EVLENECEKLERE 150 BİN TL KREDİ MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi birçok ekonomik müjde verdi. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

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Yeni evleneceklere çiftler 150 bin TL’yi cebine koyacak! Müjde geldi, 2 yıl geri ödemesi yok! Sıfır faiz, 48 vade! Geri ödeme taksit tablosu...

Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." dedi.

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Yeni evleneceklere çiftler 150 bin TL’yi cebine koyacak! Müjde geldi, 2 yıl geri ödemesi yok! Sıfır faiz, 48 vade! Geri ödeme taksit tablosu...

Başkan Erdoğan 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisinden, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi.

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Yeni evleneceklere çiftler 150 bin TL’yi cebine koyacak! Müjde geldi, 2 yıl geri ödemesi yok! Sıfır faiz, 48 vade! Geri ödeme taksit tablosu...

YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.