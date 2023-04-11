HaberlerGaleriYeni evleneceklere çiftler 150 bin TL'yi cebine koyacak! Müjde geldi, 2 yıl geri ödemesi yok! Sıfır faiz, 48 vade! Geri ödeme taksit tablosu...
Yeni evleneceklere çiftler 150 bin TL'yi cebine koyacak! Müjde geldi, 2 yıl geri ödemesi yok! Sıfır faiz, 48 vade! Geri ödeme taksit tablosu...
Yeni evlenecek çiftlere son dakika kredi müjdesi geldi. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeleri tek tek açıkladı. Faizsiz evlilik kredisi müjdesi de Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan konulardan birisi oldu. Açıklamanın ardından evlilik kredisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, faizsiz evlilik kredisi nedir, şartları neler? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 11.04.2023 17:11Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 17:11