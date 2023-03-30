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Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?

Uzman çavuşa kadro son dakika araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Sözleşmeli personel yasasının dışında kalan uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınlarına kadro yolu açılmıştı. MHP'nin önerileri arasında yer alan sayıları 200 bini bulan uzman çavuşların kadroya alınması ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Peki uzman çavuşa kadro son durum ne? 2023 uzman çavuşa kadro gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:30
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Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?

Uzman çavuşa kadro gelecek mi sorusunun cevabı uzun zamandır araştırılıyor. Sözleşmeli personelin dışında kalan uzman çavuşlara yönelik kadro önerisi MHP'den gelmişti. Sayıları 200 bini bulan uzman çavuşlar konuya ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 2023 uzman çavuşa kadro ne zaman gelecek? Uzman çavuşa kadro son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?

UZMAN ÇAVUŞA KADRO SON DURUM!

Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin kanun değişiklikleri üzerinde çalışma yapılmaya başlanmıştı. Ancak henüz uzman çavuşa kadroya ilişkin yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?

Ağırlıklı olarak MHP'den gelen önerilerin yer alacağı çalışma, bakanlıkların da görüşüne başvurularak son şeklini alacak.

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Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?

MHP'nin önerileri arasında sayıları 200 bini bulan uzman çavuşların kadroya alınması yer alıyor.

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Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?

Yapılacak düzenleme ise bunların tümünü kapsamayacak. Belli koşul ve kriterlere uygun olanların kadroya alınması hedefleniyor.