Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?

UZMAN ÇAVUŞA KADRO SON DURUM!

Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin kanun değişiklikleri üzerinde çalışma yapılmaya başlanmıştı. Ancak henüz uzman çavuşa kadroya ilişkin yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.