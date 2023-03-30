30 Mart 2023, Perşembe
Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?
Uzman çavuşa kadro son dakika araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Sözleşmeli personel yasasının dışında kalan uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınlarına kadro yolu açılmıştı. MHP'nin önerileri arasında yer alan sayıları 200 bini bulan uzman çavuşların kadroya alınması ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Peki uzman çavuşa kadro son durum ne? 2023 uzman çavuşa kadro gelecek mi?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:30
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11