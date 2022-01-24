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EYT son durum: 2022'de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son açıklamalar...
EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? Emekli olabilmek için EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT ile ilgili resmi açıklamaların gelmesiyle birlikte gözler yasanın çıkacağı tarihe çevrildi. Öte yandan EYT ile ilgili hangi formül uygulanacağı da merak ediliyor. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son gelişmeler...