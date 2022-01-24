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Haberler Galeri EYT son durum: 2022'de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son açıklamalar...

EYT son durum: 2022'de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son açıklamalar...

EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? Emekli olabilmek için EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT ile ilgili resmi açıklamaların gelmesiyle birlikte gözler yasanın çıkacağı tarihe çevrildi. Öte yandan EYT ile ilgili hangi formül uygulanacağı da merak ediliyor. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022 12:55
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EYT son durum: 2022’de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son açıklamalar...

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. EYT ile ilgili çalışmaların başladığı duyurulurken, gözler nasıl bir formül izleneceğine çevrildi. EYT hakkında 5 formül ön plana çıkıyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT son durum: 2022’de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son açıklamalar...

EYT 2022'DE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İmkanlar, öncelikler, şartlar değerlendirilir, buna göre vatandaşın talebiyle ilgili vakti zamanı geldiği zaman imkanlar elverdiğinde adımlar atılır." dedi.

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EYT son durum: 2022’de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son açıklamalar...

EYT İÇİN 5 FORMÜL

1-) Kısmi emeklilik formülü

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli solabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

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EYT son durum: 2022’de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son açıklamalar...

2-) Emeklilik için yaş yerine sigorta ve sigorta süresine bakılması formülü

Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

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EYT son durum: 2022’de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son açıklamalar...

3-) Kademeli emeklilik formülü (Almanya modeli)

Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.