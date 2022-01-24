EYT son durum: 2022’de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son açıklamalar...

EYT 2022'DE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İmkanlar, öncelikler, şartlar değerlendirilir, buna göre vatandaşın talebiyle ilgili vakti zamanı geldiği zaman imkanlar elverdiğinde adımlar atılır." dedi.