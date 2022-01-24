24 Ocak 2022, Pazartesi
30 günden az prim ya da sigortasız çalıştırıldığını kanıtlayan işçi tazminatını alacak!
Milyonlarca çalışan sigorta primini düzenli olarak takip ediyor. Bazı kişilerde 30 günden az ve düşük kazanç üzerinden sigorta yatışı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu durumda çalışan işverenden kıdem tazminatını isteyebilir. Sigortasız çalıştığını belgelerle kanıtlayanın çalışmaları tespit edildiğinde kıdem tazminatı alma hakkı doğar.
Giriş Tarihi: 24.01.2022 08:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 08:48
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14