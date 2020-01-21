Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar! Kıdem tazminatı alma şartları neler?

Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili bir emsal karar daha çıktı. Bir işyerinde amiri hakkında dedikodu çıkaran işçi yönetim tarafından kıdem tazminatı verilmeden kovuldu. İşçi bunun üzerine kıdem tazminatını almak için dava açtı. İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi ise davayı reddetti. Mahkeme, davacının amiri hakkında dedikodu çıkararak amirine sataştığı, davranışın ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı sonucuna ulaşarak iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise işçinin eyleminin sataşma olduğuna, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmederek kararı onadı. İşte emsal kararın detayları ve kıdem tazminatı alma şartları...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 12:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





