21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar! Kıdem tazminatı alma şartları neler?

Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili bir emsal karar daha çıktı. Bir işyerinde amiri hakkında dedikodu çıkaran işçi yönetim tarafından kıdem tazminatı verilmeden kovuldu. İşçi bunun üzerine kıdem tazminatını almak için dava açtı. İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi ise davayı reddetti. Mahkeme, davacının amiri hakkında dedikodu çıkararak amirine sataştığı, davranışın ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı sonucuna ulaşarak iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise işçinin eyleminin sataşma olduğuna, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmederek kararı onadı. İşte emsal kararın detayları ve kıdem tazminatı alma şartları...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 12:30
  • 1
  • 16
Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar! Kıdem tazminatı alma şartları neler?

İstanbul'da bir fabrikada çalışan işçi, amiri konumundaki işletme müdürünün aynı iş yerinde çalışan bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığına yönelik söylemlerde bulundu. Olayın duyulmasından sonra işçi, işletme müdürüne "Şimdi herkesin dilindesin" şeklinde mesaj attı. Yaşananların ardından fabrika yönetimi, işçiyi işten çıkarttı.

  • 2
  • 16
Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar! Kıdem tazminatı alma şartları neler?

İş akdinin haksız nedenle feshedildiğini öne süren işçi, işe iade istemiyle dava açtı. İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi ise davayı reddetti.

  • 3
  • 16
Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar! Kıdem tazminatı alma şartları neler?

Mahkeme, davacının amiri hakkında dedikodu çıkararak amirine sataştığı, davranışın ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı sonucuna ulaşarak iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

  • 4
  • 16
Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar! Kıdem tazminatı alma şartları neler?

İşçinin, istinaf kanun yoluna başvurmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

  • 5
  • 16
Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar! Kıdem tazminatı alma şartları neler?

Daire, 4857 sayılı İş Kanunun 25/2-d maddesindeki hükümle işçinin, işverene, onun ailesinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması halinde işverene iş sözleşmesini haklı nedenle sonlandırma imkanı tanıdığına işaret etti.