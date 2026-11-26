Mahkeme, kira sözleşmesinin sona ermesinden sonraki bir aylık süre içerisinde açılmış bir dava veya tebliğ edilmiş bir ihtarname bulunmadığı gerekçesiyle davanın kanunda öngörülen süreye uygun olarak açılmadığına hükmetti.

EV SAHİBİ HANGİ DURUMLARDA İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇABİLİR?

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Türk Borçlar Kanunu'nun 350. maddesinde yer alan düzenlemeye dikkat çekti.

Söz konusu maddeye göre kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da iş yeri gereksinimi nedeniyle kullanma zorunluluğu bulunması halinde kira sözleşmesinin sona erdirilmesi için dava açabiliyor.

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımının, genişletilmesinin ya da değiştirilmesinin gerekli olması ve bu çalışmalar sırasında kullanımının imkansız hale gelmesi de dava açma nedenleri arasında yer alıyor.