Yargıtay'dan ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren karar: Süre bir yıl uzayabilir
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Kızının konut ihtiyacı nedeniyle kiracısının tahliyesini isteyen ev sahibinin açtığı davayı inceleyen Yargıtay, süresinde yapılan yazılı bildirimle dava açma süresinin bir kira yılı uzayacağına dikkat çekti. Yerel mahkemenin davayı süresinde açılmadığı gerekçesiyle reddetmesini hukuka aykırı bulan Daire, kararı kanun yararına bozdu.
Samsun'da bir ev sahibi, kızının konut ihtiyacı nedeniyle 5 Haziran 2016 tarihli kira sözleşmesi kapsamında taşınmazında oturan kiracısının tahliyesini istedi.
Ev sahibi, 3 Kasım 2021 tarihinde gönderdiği ihtarnameyle kira sözleşmesini yenilemeyeceğini ve taşınmazın tahliye edilmesini talep ettiğini kiracısına bildirdi.
İhtarname 5 Kasım 2021 tarihinde kiracıya tebliğ edildi.
KIZININ KONUT İHTİYACI NEDENİYLE DAVA AÇTI
Kiracının 5 Haziran 2022 tarihinde taşınmazı tahliye etmemesi üzerine ev sahibi, 14 Kasım 2022 tarihinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açtı.
Kiracının avukatı ise ev sahibinin ileri sürdüğü ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olmadığını savunarak davanın reddedilmesini istedi.
MAHKEME DAVAYI SÜRE YÖNÜNDEN REDDETTİ
Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflar arasında 5 Haziran 2016 tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi bulunduğunu belirledi.
Mahkeme, kira sözleşmesinin sona ermesinden sonraki bir aylık süre içerisinde açılmış bir dava veya tebliğ edilmiş bir ihtarname bulunmadığı gerekçesiyle davanın kanunda öngörülen süreye uygun olarak açılmadığına hükmetti.
18 Ocak 2024 tarihinde davanın reddine karar verildi.
Adalet Bakanlığı ise yerel mahkemenin kararının kanun yararına bozulması için Yargıtaya başvurdu.
EV SAHİBİ HANGİ DURUMLARDA İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇABİLİR?
Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Türk Borçlar Kanunu'nun 350. maddesinde yer alan düzenlemeye dikkat çekti.
Söz konusu maddeye göre kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da iş yeri gereksinimi nedeniyle kullanma zorunluluğu bulunması halinde kira sözleşmesinin sona erdirilmesi için dava açabiliyor.
Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımının, genişletilmesinin ya da değiştirilmesinin gerekli olması ve bu çalışmalar sırasında kullanımının imkansız hale gelmesi de dava açma nedenleri arasında yer alıyor.
TAHLİYE DAVASINDA BİR AYLIK SÜRE DETAYI
Türk Borçlar Kanunu'nun 350. maddesi uyarınca belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde dava açılması gerekiyor.
Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise genel hükümlere göre fesih dönemi ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten itibaren bir ay içerisinde dava açılabiliyor.