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Vergisiz ücret hesabı nasıl yapılır? İşte ilave ödemeli Ocak ayı hesabı...

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş yeni yılda yeni maaşlarını merak ediyor. Peki asgari ücrette verginin kaldırılmasıyla yeni maaş nasıl hesaplanır? Ocak ayı hesabı nasıl yapılır? Yeni yılda annelere devlet destekleri neler? İŞKUR ne ödeyecek? İşveren ne ödeyecek? Emzirme ödeneği ne kadar oldu? KDV sistemi nasıl değişecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 10:25
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Vergisiz ücret hesabı nasıl yapılır? İşte ilave ödemeli Ocak ayı hesabı...

Asgari ücretten vergi kalktı, peki maaşlar nasıl hesaplanacak? Yeni yılda annelere devlet desteği büyüdü. Peki annelere destekler neler? Yeni Ekonomi Modeli ile birlikte KDV sistemi de sil baştan değişiyor. Ses getirecek düzenlemenin ayrıntılarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vergisiz ücret hesabı nasıl yapılır? İşte ilave ödemeli Ocak ayı hesabı...

ASGARİ ÜCRETLİ OCAK AYI HESABI

- BRÜT ÜCRET: 5004 TL

- SGK TOPLAM PRİMİ: 700,60 TL

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Vergisiz ücret hesabı nasıl yapılır? İşte ilave ödemeli Ocak ayı hesabı...

- GELİR VERGİSİ: 0 TL

- DAMGA VERGİSİ: 0 TL

- NET ÜCRET: 4253,40 TL

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Vergisiz ücret hesabı nasıl yapılır? İşte ilave ödemeli Ocak ayı hesabı...

İLAVE ÖDEMELİ OCAK AYI HESABI

- BRÜT ÜCRET: 5004 +996 TL = 6000 TL

- SİGORTA PRİMİ: 900 TL

- MATRAH: 5.100 TL

- GELİR VERGİSİ: 765 TL

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Vergisiz ücret hesabı nasıl yapılır? İşte ilave ödemeli Ocak ayı hesabı...

- ASGARİ ÜCRET MATRAHI: 4.253,40 TL

- ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ: 638,01 TL

- KESİLECEK GELİR VERGİSİ: 126,99 TL

- DAMGA VERGİSİ: 7.56 TL

- NET ÜCRET: 4.965,45 TL