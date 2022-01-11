O tarihte hesaba yatacak! Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı...

Memur ve memur emeklileri zam farkı ne zaman yatacak? Altı aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Başkan Erdoğan memur ve memur emeklilerine 7.5+23 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 30.5 oranında zam yapılacağını duyurdu. Şimdi ise gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...