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Haberler Galeri O tarihte hesaba yatacak! Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı...

O tarihte hesaba yatacak! Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı...

Memur ve memur emeklileri zam farkı ne zaman yatacak? Altı aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Başkan Erdoğan memur ve memur emeklilerine 7.5+23 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 30.5 oranında zam yapılacağını duyurdu. Şimdi ise gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022 16:56
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O tarihte hesaba yatacak! Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı...

Memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde ödemelerin yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Altı aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından memurlara yüzde 23'lük enflasyon farkı ortaya çıktı. Başkan Erdoğan, memurlara 7.5+23 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 30.5 oranında zam yapıldığını açıkladı. Peki, memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O tarihte hesaba yatacak! Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı...

MEMUR VE MEMUR EMEKİLERİ ZAM FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

2022 Ocak zammının belli olmasının ardından gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin zamlı maaşları ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta hesaplara yatacak.

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O tarihte hesaba yatacak! Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30,5 zammın ardından aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.651 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6.368 TL oldu.

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O tarihte hesaba yatacak! Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı...

AİLE YARDIMI 2022 NE KADAR OLDU?

2022 Ocak zammı ile yeni aile yardımı şu şekilde:

Eş: 520,93 TL
Çocuk (0-6 yaş): 115 TL
Çocuk (6 yaş üstü): 57,30 TL

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O tarihte hesaba yatacak! Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı...

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Genel Müdür (1/4)

Temmuz: 16.177

Ocak: 20.621