04 Eylül 2023, Pazartesi
Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? 📱Galaxy a30, Samsung a52...
Vergisiz telefon ve bilgisayarlar listesi 2023! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi olan üniversite öğrencilerine vergisiz telefon kampanyası hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen öğrencilere vergisiz telefon şartları ve indirimli telefon markaları öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, vergisiz alınabilecek telefonlar...
Giriş Tarihi: 04.09.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 16:17
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