Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? 📱Galaxy a30, Samsung a52...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SON DURUM!

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon almasına yönelik bir çalışma olduğunu fakat detay veremeyeceğini söyledi.

Beştepe'de yapılan Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, şunları söyledi:

"Çalışmamız var ama onun detayını veremiyorum. Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclisin açılması gerekir. İdari karar gerektirenler idari kararla yapılır.

Ne zamanlama, ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım. Genel konuşuyorum. Birden fazla konu var. Dolayısıyla prensip olarak ayaküstü çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmam doğru değil."