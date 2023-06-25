VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Yanık, " Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız." dedi.