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Haberler Galeri Ucuz konut hamlesinde 6 gruba kontenjan! TOKİ'den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | TOKİ aylık net gelir ne kadar?

Ucuz konut hamlesinde 6 gruba kontenjan! TOKİ'den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | TOKİ aylık net gelir ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Peki projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak? Aylık hane halkı geliri ne kadar olacak? Projede neler olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.08.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 06:58
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Ucuz konut hamlesinde 6 gruba kontenjan! TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | TOKİ aylık net gelir ne kadar?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de vatandaşa açıklayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ucuz konut hamlesinde 6 gruba kontenjan! TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | TOKİ aylık net gelir ne kadar?

Proje kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri; 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak. 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak.

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Ucuz konut hamlesinde 6 gruba kontenjan! TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | TOKİ aylık net gelir ne kadar?

HER 5 GENÇTEN BİRİNE EV
Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

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Ucuz konut hamlesinde 6 gruba kontenjan! TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | TOKİ aylık net gelir ne kadar?

Gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si gençlere ayrılırken, yüzde 20 için de emekli vatandaş için kota ayrıldı.

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Ucuz konut hamlesinde 6 gruba kontenjan! TOKİ’den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | TOKİ aylık net gelir ne kadar?

Anadolu şehirleri ve İstanbul'da kişilerin gelir sınırı ve daha önce ev sahibi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.