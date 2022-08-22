Ucuz konut hamlesinde 6 gruba kontenjan! TOKİ'den 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı | TOKİ aylık net gelir ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Peki projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak? Aylık hane halkı geliri ne kadar olacak? Projede neler olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Sabah Giriş Tarihi: 22.08.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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